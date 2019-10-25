رالي التحدي للدراجات النارية ينطلق غداً من مصر إلى السعودية

يبدأ بالقاهرة مروراً بالغردقة.. ثم يستكمل في المملكة من مدينة نيوم

يطلق الاتحاد العربي للدرّاجات النارية غداً، رالي التحدي "مسيرة التضامن العربي للدرّاجات النارية"، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتَي الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي "رالي التحدي"، من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ثم يستكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرّمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنوّرة في طريق عودته إلى جمهورية مصر، حيث يشارك في الرالي درّاجون من: المملكة، ومصر، والكويت، والسودان، وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.