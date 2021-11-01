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الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

دعت المجتمع الدولي إلى عدم غضّ الطرف عن الانتهاكات

اتهمت الحكومة الأثيوبية، اليوم الاثنين، مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بإعدام نحو 100 شاب في مدينة كومبولشا، إحدى المدينتين اللتين سيطرت عليهما الجبهة الأحد الماضي في إقليم أمهرة.

وذكر مركز الاتصالات الحكومي على "تويتر"، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى ألا يغضّ الطرف عن مثل هذه الفظائع، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني
سبق

اتهمت الحكومة الأثيوبية، اليوم الاثنين، مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بإعدام نحو 100 شاب في مدينة كومبولشا، إحدى المدينتين اللتين سيطرت عليهما الجبهة الأحد الماضي في إقليم أمهرة.

وذكر مركز الاتصالات الحكومي على "تويتر"، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى ألا يغضّ الطرف عن مثل هذه الفظائع، وفقاً لـ"رويترز".

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
03:56 PM

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

دعت المجتمع الدولي إلى عدم غضّ الطرف عن الانتهاكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت الحكومة الأثيوبية، اليوم الاثنين، مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بإعدام نحو 100 شاب في مدينة كومبولشا، إحدى المدينتين اللتين سيطرت عليهما الجبهة الأحد الماضي في إقليم أمهرة.

وذكر مركز الاتصالات الحكومي على "تويتر"، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى ألا يغضّ الطرف عن مثل هذه الفظائع، وفقاً لـ"رويترز".

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