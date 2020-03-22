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بالفيديو.. "بلدية تيماء" تؤكد التزام المواطنين بمنازلهم وإخلاء المرافق العامة

قامت بتعقيم الحدائق والمتنزهات ودورات المياه ضمن الإجراءات الاحترازية

نشرت بلدية محافظة تيماء "فيديو قصير" أظهرت فيه التزام أهالي تيماء بعدم الوجود في المرافق العامة؛ ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ضد تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، كثفت بلدية تيماء وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي، على مدار الساعة من جهودها في أعمال الرش وتعقيم الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات ودورات المياه والمجسمات، بمطهرات حفاظًا على الصحة العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

تيماء بلدية تيماء وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالفيديو.. "بلدية تيماء" تؤكد التزام المواطنين بمنازلهم وإخلاء المرافق العامة
سبق

نشرت بلدية محافظة تيماء "فيديو قصير" أظهرت فيه التزام أهالي تيماء بعدم الوجود في المرافق العامة؛ ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ضد تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، كثفت بلدية تيماء وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي، على مدار الساعة من جهودها في أعمال الرش وتعقيم الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات ودورات المياه والمجسمات، بمطهرات حفاظًا على الصحة العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:23 PM

بالفيديو.. "بلدية تيماء" تؤكد التزام المواطنين بمنازلهم وإخلاء المرافق العامة

قامت بتعقيم الحدائق والمتنزهات ودورات المياه ضمن الإجراءات الاحترازية

A A A
بدر الجبل - تيماء
0
2,047

نشرت بلدية محافظة تيماء "فيديو قصير" أظهرت فيه التزام أهالي تيماء بعدم الوجود في المرافق العامة؛ ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ضد تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، كثفت بلدية تيماء وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي، على مدار الساعة من جهودها في أعمال الرش وتعقيم الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات ودورات المياه والمجسمات، بمطهرات حفاظًا على الصحة العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

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