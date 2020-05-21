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المملكة ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية

جددت تأكيد موقفها المساند للشعب الفلسطيني وخياراته

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية إسرائيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
03:27 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:20 AM

المملكة ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية

جددت تأكيد موقفها المساند للشعب الفلسطيني وخياراته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
12,870

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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