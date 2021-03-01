أسرة الطفل "مشاري" تدعو للبحث عنه بعد اختفائه من حي الصفا بجدة

والده لـ"سبق": يعاني من التوحد وضمور في خلايا المخ ولا يتكلم

ناشدت أسرة الطفل مشاري بن ياسر عبدالوهاب حاتم، الجميع البحث عن ابنها البالغ من العمر 14 عاماً، والذي اختفى عن الأنظار فجأة بعد خروجه من منزل الأسرة بحي الصفا بجدة فجر اليوم.

وقال والد مشاري لـ"سبق" إن "ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من مرض التوحد إلى جانب ضمور في خلايا المخ، ولا يتكلم، وخرج من منزل الأسرة اليوم وتحديدا عند الساعة الرابعة فجرا، ويرتدي تيشرت وردياً وبنطالاً رصاصياً".

ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم (0559665568).

وباشرت فرق وجمعيات تطوعية بينها جمعية ساعد للبحث والإنقاذ في البحث عن المفقود.