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جامعة الباحة تفتح باب القبول للبكالوريوس للعام 1442هـ

يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.

جامعة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الباحة تفتح باب القبول للبكالوريوس للعام 1442هـ
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:33 PM

جامعة الباحة تفتح باب القبول للبكالوريوس للعام 1442هـ

يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.

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