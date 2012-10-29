النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرض وحسم دون استجابة.. مواطن يشكو "كهرباء الطائف": لمَ التأخير؟

منزله مؤسس منذ 10 أشهر دون خدمة رغم وقوعه بمخطط نظامي واستكماله الأوراق

اشتكى مواطن من محافظة الطائف، فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنزله الذي يقع في مخطط نظامي، على الرغم من حصوله على الاعتمادات الرسمية من البلدية ووزارة الإسكان.

وقال المتضرر "سعد العتيبي": حصلت على قرض بناء ذاتي من سكني العام الماضي، وتقدمت للبلدية بصك إلكتروني لأرض أملكها في مخطط الصهوة المعروف بـ"العرفاء2"، وبعد الحصول على الصك نظامياً، والحصول كذلك على الدعم من سكني بقيمة بلغت نصف مليون ريال؛ فوجئت بعد انتهاء أعمال البناء بعدم إيصال التيار الكهربائي لمنزلي منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الآن.

وأضاف: راجعت شركة الكهرباء بالطائف من حينها، وعلى الرغم من إكمالي لجميع الاشتراطات اللازمة، فضلاً عن المنزل يقع في مخطط نظامي لا رد حتى الآن سوى الوعود.

وتابع: مخططات عشوائية وغير نظامية مجاورة للمخطط تم إيصال التيار الكهربائي لها، وقد مرّ حتى الآن أكثر من 10 أشهر دون أن أحصل على التيار، لافتاً إلى مرور كيابل الكهرباء على بعد 100 متر من منزله.

وأشار إلى أنه يتم سحب قسط سكني منه بقيمة 5400 شهرياً، وهو مستأجر ولديه عقد موثق في إيجار بقيمة 18 ألف ريال، مطالباً المسؤولين في شركة الكهرباء السعودية بضرورة النظر في شكواه وسرعة إيصال التيار الكهربائي إلى منزله المؤثث منذ عدة أشهر، ولكن دون كهرباء.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
قرض وحسم دون استجابة.. مواطن يشكو "كهرباء الطائف": لمَ التأخير؟
سبق

اشتكى مواطن من محافظة الطائف، فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنزله الذي يقع في مخطط نظامي، على الرغم من حصوله على الاعتمادات الرسمية من البلدية ووزارة الإسكان.

وقال المتضرر "سعد العتيبي": حصلت على قرض بناء ذاتي من سكني العام الماضي، وتقدمت للبلدية بصك إلكتروني لأرض أملكها في مخطط الصهوة المعروف بـ"العرفاء2"، وبعد الحصول على الصك نظامياً، والحصول كذلك على الدعم من سكني بقيمة بلغت نصف مليون ريال؛ فوجئت بعد انتهاء أعمال البناء بعدم إيصال التيار الكهربائي لمنزلي منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الآن.

وأضاف: راجعت شركة الكهرباء بالطائف من حينها، وعلى الرغم من إكمالي لجميع الاشتراطات اللازمة، فضلاً عن المنزل يقع في مخطط نظامي لا رد حتى الآن سوى الوعود.

وتابع: مخططات عشوائية وغير نظامية مجاورة للمخطط تم إيصال التيار الكهربائي لها، وقد مرّ حتى الآن أكثر من 10 أشهر دون أن أحصل على التيار، لافتاً إلى مرور كيابل الكهرباء على بعد 100 متر من منزله.

وأشار إلى أنه يتم سحب قسط سكني منه بقيمة 5400 شهرياً، وهو مستأجر ولديه عقد موثق في إيجار بقيمة 18 ألف ريال، مطالباً المسؤولين في شركة الكهرباء السعودية بضرورة النظر في شكواه وسرعة إيصال التيار الكهربائي إلى منزله المؤثث منذ عدة أشهر، ولكن دون كهرباء.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:50 AM

قرض وحسم دون استجابة.. مواطن يشكو "كهرباء الطائف": لمَ التأخير؟

منزله مؤسس منذ 10 أشهر دون خدمة رغم وقوعه بمخطط نظامي واستكماله الأوراق

A A A
عبدالرزاق البجالي - الطائف
2
922

اشتكى مواطن من محافظة الطائف، فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنزله الذي يقع في مخطط نظامي، على الرغم من حصوله على الاعتمادات الرسمية من البلدية ووزارة الإسكان.

وقال المتضرر "سعد العتيبي": حصلت على قرض بناء ذاتي من سكني العام الماضي، وتقدمت للبلدية بصك إلكتروني لأرض أملكها في مخطط الصهوة المعروف بـ"العرفاء2"، وبعد الحصول على الصك نظامياً، والحصول كذلك على الدعم من سكني بقيمة بلغت نصف مليون ريال؛ فوجئت بعد انتهاء أعمال البناء بعدم إيصال التيار الكهربائي لمنزلي منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الآن.

وأضاف: راجعت شركة الكهرباء بالطائف من حينها، وعلى الرغم من إكمالي لجميع الاشتراطات اللازمة، فضلاً عن المنزل يقع في مخطط نظامي لا رد حتى الآن سوى الوعود.

وتابع: مخططات عشوائية وغير نظامية مجاورة للمخطط تم إيصال التيار الكهربائي لها، وقد مرّ حتى الآن أكثر من 10 أشهر دون أن أحصل على التيار، لافتاً إلى مرور كيابل الكهرباء على بعد 100 متر من منزله.

وأشار إلى أنه يتم سحب قسط سكني منه بقيمة 5400 شهرياً، وهو مستأجر ولديه عقد موثق في إيجار بقيمة 18 ألف ريال، مطالباً المسؤولين في شركة الكهرباء السعودية بضرورة النظر في شكواه وسرعة إيصال التيار الكهربائي إلى منزله المؤثث منذ عدة أشهر، ولكن دون كهرباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,647
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,817

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة