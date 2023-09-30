إعلان المشاريع والأفلام ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

"سوق البحر الأحمر".. مبادرة لاكتشاف وتقديم المواهب السينمائية

أعلن سوق البحر الأحمر، اليوم، عن المشاريع والأفلام قيد الإنجاز التي اختِيرَت للمشاركة في دورته الافتتاحية، والتي ستقام من 8 - 11 ديسمبر، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

ويُعَد سوق البحر الأحمر مبادرة مهمة لاكتشاف وتقديم المواهب السينمائية من العالم العربي وإفريقيا. وتضم أنشطته سوقاً للمشاريع، وعروضاً لأفلام قيد الإنجاز، ومنطقة للعارضين، وبرنامجاً من الندوات وورش العمل، إضافة إلى العديد من الفرص الرامية إلى توسيع شبكة المعارف، وربط السينمائيين بأهم صناع القرار من جميع أنحاء العالم.

ويستعد سوق البحر الأحمر لاستضافة أكثر من 350 محترفاً من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، ويقدم -كذلك- برامج مختصة لتعزيز الإنتاج المشترك والتمويل والتطوير؛ وذلك لتوفير الدعم الذي تحتاجه صناعة السينما في العالم العربي وإفريقيا. وسيقدم صندوق البحر الأحمر 3 جوائز نقدية، تختارها لجنتا تحكيم تضم خبراء عالميين.

وتقدم لجنة تحكيم سوق المشاريع جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي، وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، على حين تقدم لجنة تحكيم الأفلام قيد الإنجاز جائزة بقيمة 30 ألف دولار؛ لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج. وستتأهل المشاريع المشاركة في السوق إلى جوائز أخرى يقدمها رعاة وشركاء السوق.

ويعد سوق البحر الأحمر أحد المبادرات التي تؤكد الالتزام بدعم المواهب، واكتشاف التنوع والزخم الإبداعي وقدرتها على تقديم قصص جديدة بقوالب وأساليب مبتكرة، بمشاركة أهم خبراء صناعة السينما، والإسهام في إيصال هذه الأصوات الجريئة والمبدعة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

ويهدف السوق إلى أنشاء منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة، إضافة إلى أصحاب الخبرات وتطوير مشاريعهم في بيئة احترافية دولية تعير الانتباه إلى خصوصية هذه المنطقة، وما تقدمه من إمكانات، وهنا يأتي دور سوق البحر الأحمر في اكتشافها وتطويرها وتمويلها، ثم تقديمها على هذه المنصة الدولية.