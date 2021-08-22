النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة التركية تطيح بشخصين اعتداء على سائحين سعوديين

بعد مراجعة كاميرات المراقبة.. أرباب سوابق ومخدرات

أعلنت الشرطة التركية، الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دقّقت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.

وأوضح أن الشرطة داهمت منزلي المشتبه بهما: "فرهاد كي" (20 عامًا)، و"دوغان كي" (22 عامًا)، وضبطت سلاحًا كان بحوزتهما، وهاتفًا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.

وخلال التحقيقات تبيَّن أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

ويذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول، بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفًا وحقيبة من فوق المنضدة.

وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار، وعقب الحادث توجهت الشرطة إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وبدأت تحقيقًا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرطة التركية تطيح بشخصين اعتداء على سائحين سعوديين
سبق

أعلنت الشرطة التركية، الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دقّقت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.

وأوضح أن الشرطة داهمت منزلي المشتبه بهما: "فرهاد كي" (20 عامًا)، و"دوغان كي" (22 عامًا)، وضبطت سلاحًا كان بحوزتهما، وهاتفًا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.

وخلال التحقيقات تبيَّن أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

ويذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول، بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفًا وحقيبة من فوق المنضدة.

وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار، وعقب الحادث توجهت الشرطة إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وبدأت تحقيقًا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
06:13 PM

الشرطة التركية تطيح بشخصين اعتداء على سائحين سعوديين

بعد مراجعة كاميرات المراقبة.. أرباب سوابق ومخدرات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
10
7,431

أعلنت الشرطة التركية، الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دقّقت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.

وأوضح أن الشرطة داهمت منزلي المشتبه بهما: "فرهاد كي" (20 عامًا)، و"دوغان كي" (22 عامًا)، وضبطت سلاحًا كان بحوزتهما، وهاتفًا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.

وخلال التحقيقات تبيَّن أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

ويذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول، بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفًا وحقيبة من فوق المنضدة.

وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار، وعقب الحادث توجهت الشرطة إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وبدأت تحقيقًا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,032
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,992
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,196

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة