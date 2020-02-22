"تعليم نجران" يطلق جائزة النشاط الطلابي

لاستنهاض الأفكار الإبداعية واستثمار قدرات الطلاب

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة نجران، الدكتور ملف بن عبدالرحمن العتيبي، عن إطلاق جائزة النشاط الطلابي.

وقال "العتيبي" بمناسبة حفل تدشين الجائزة في عامها الأول إن الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للاستثمار في فلذات الأكباد وعماد المستقبل يحمّلنا جميعًا مسؤولية العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتقديم نشاط طلابي مدرسي منافس محليًا وعالميًا من خلال تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية الإبداعية التي تنمي شخصية الطلاب وتصقل مواهبهم وتستثمر طاقاتهم بما يخدم وطنهم .

وأشار "العتيبي" إلى أن جائزة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة ومكاتب التعليم بالمحافظات تهدف إلى استنهاض الأفكار الإبداعية في تنفيذ الأنشطة والاهتمام بميول الطلاب وإشباع رغباتهم واستثمار قدراتهم وتحفيزهم، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية إبداعية محفزة للمستفيدين والقائمين على برامج النشاط وتشجيع المعلمين والطلاب وقادة المدارس على المشاركة الفاعلة في برامج النشاط .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي، عبده عطيف، أن الجائزة تتضمن عدة فئات هي: المشروع المتميز وتشمل مشاريع النشاط الطلابي اللاصفية، والطالب المتميز، وتشمل الطلاب المشاركين في مسابقات النشاط المركزية الفردية والجماعية والطلاب المميزين في الأنشطة الطلابية، وفئة المدرسة المتميزة التي تشمل جميع مدارس التعليم الحكومية والأهلية المتميزة في النشاط الطلابي .

وكشف "عطيف" أن شروط وضوابط الجائزة تتيح المشاركة لجميع الفئات في قطاع البنين دون قيد أو شرط، وأن تكون جميع الوثائق والشواهد موثقة من جهة رسمية معتمدة داخل وزارة التعليم أو خارجها على أن يتطابق محتوى جميع الوثائق مقدمة من الواقع الفعلي.

وتضمنت مكافآت جائزة النشاط الطلابي بتعليم نجران ما يأتي:

• المدرسة المتميزة:

- المركز الأول 10.000 ريال .

- المركز الثاني 7.000 ريال .

• المشروع المتميز:

- الفائز 3.000 ريال.

• الطالب المتميز:

- الفائز 3.000 ريال.