النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق"

قائد حرس الحدود السابق ومعارك شاهدة على الحد.. سلاح وخوذة وبطولة

توفي إلى رحمة الله، اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

ونعى عدد من المغردين اللواء المتقاعد "العتيبي"، مستذكرين مواقفه البطولية في الحد الجنوبي فترة قيادته لحرس الحدود، قبل تقاعده منذ عامين.

رافقت "سبق" اللواء "محيا" في العشرات من الجولات على الشريط الحدودي لابسًا خوذته وسلاحه بيده، وكانت شاهدة على المعارك التي خاضها اللواء في تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز بها على الحد الجنوبي.

كما وثّقت "سبق" عددًا من المشاهد لمواقفه البطولية؛ حيث كان دائمًا يردد لجنوده: "لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا"، وكذلك: "لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد".

وكان دائمًا ما يظهر، عبر "سبق"، مُطَمئنًا المواطنين بتصريحاته آنذاك، والتي من أبرزها: "ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين".

"سبق" التي آلمها النبأ، ترفع خالص التعازي وصادق المواساة لذويه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق"
سبق

توفي إلى رحمة الله، اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

ونعى عدد من المغردين اللواء المتقاعد "العتيبي"، مستذكرين مواقفه البطولية في الحد الجنوبي فترة قيادته لحرس الحدود، قبل تقاعده منذ عامين.

رافقت "سبق" اللواء "محيا" في العشرات من الجولات على الشريط الحدودي لابسًا خوذته وسلاحه بيده، وكانت شاهدة على المعارك التي خاضها اللواء في تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز بها على الحد الجنوبي.

كما وثّقت "سبق" عددًا من المشاهد لمواقفه البطولية؛ حيث كان دائمًا يردد لجنوده: "لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا"، وكذلك: "لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد".

وكان دائمًا ما يظهر، عبر "سبق"، مُطَمئنًا المواطنين بتصريحاته آنذاك، والتي من أبرزها: "ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين".

"سبق" التي آلمها النبأ، ترفع خالص التعازي وصادق المواساة لذويه.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
10:27 AM

"أمن حدودنا في أعناقنا".. وفاة اللواء محيا العتيبي ومآثره تستذكرها "سبق"

قائد حرس الحدود السابق ومعارك شاهدة على الحد.. سلاح وخوذة وبطولة

A A A
فهد كاملي - جازان
13
13,176

توفي إلى رحمة الله، اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السابق، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

ونعى عدد من المغردين اللواء المتقاعد "العتيبي"، مستذكرين مواقفه البطولية في الحد الجنوبي فترة قيادته لحرس الحدود، قبل تقاعده منذ عامين.

رافقت "سبق" اللواء "محيا" في العشرات من الجولات على الشريط الحدودي لابسًا خوذته وسلاحه بيده، وكانت شاهدة على المعارك التي خاضها اللواء في تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز بها على الحد الجنوبي.

كما وثّقت "سبق" عددًا من المشاهد لمواقفه البطولية؛ حيث كان دائمًا يردد لجنوده: "لا نغفل أن أمن حدودنا هو أمان لنا وفي أعناقنا وهذا ما يهمنا"، وكذلك: "لن يدخل المتربصون شبرًا من حدود المملكة ورجالنا على الحد".

وكان دائمًا ما يظهر، عبر "سبق"، مُطَمئنًا المواطنين بتصريحاته آنذاك، والتي من أبرزها: "ما نشهده على الشريط الحدود أمر طبيعي بالنسبة لنا كحرب، وتحدث يوميًّا الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين، وبفضل الله ثم بفضل قواتنا البواسل يتم دحر المعتدين والقضاء عليهم قبل دخولهم أي شبر من أراضي المملكة، وإن جميع رجال حرس الحدود نذروا أنفسهم لحماية حدود الوطن من المتربصين".

"سبق" التي آلمها النبأ، ترفع خالص التعازي وصادق المواساة لذويه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة