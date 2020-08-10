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إيقاف شخص متهم بمحاولة إشعال حريق في أحد البنوك بـ"عفيف"

اقتصر على جزء بسيط من باب المدخل

أوقفت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، شخصًا متهمًا بمحاولة إشعال النار في أحد البنوك مساء أمس بالمحافظة.

وطبقاً للمعلومات، فإن الحادثة اقتصرت على حدوث حرق محدود حول مدخل البنك، وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادثة بدأت بعده وحدة البحث والتحري في تتبع خيوطها، حتى تم إيقاف أحد المتهمين، وجرى التحفظ عليه تمهيداً لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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إيقاف شخص متهم بمحاولة إشعال حريق في أحد البنوك بـ"عفيف"
سبق

أوقفت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، شخصًا متهمًا بمحاولة إشعال النار في أحد البنوك مساء أمس بالمحافظة.

وطبقاً للمعلومات، فإن الحادثة اقتصرت على حدوث حرق محدود حول مدخل البنك، وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادثة بدأت بعده وحدة البحث والتحري في تتبع خيوطها، حتى تم إيقاف أحد المتهمين، وجرى التحفظ عليه تمهيداً لاستكمال التحقيقات اللازمة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:21 PM

إيقاف شخص متهم بمحاولة إشعال حريق في أحد البنوك بـ"عفيف"

اقتصر على جزء بسيط من باب المدخل

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
2,588

أوقفت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، شخصًا متهمًا بمحاولة إشعال النار في أحد البنوك مساء أمس بالمحافظة.

وطبقاً للمعلومات، فإن الحادثة اقتصرت على حدوث حرق محدود حول مدخل البنك، وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادثة بدأت بعده وحدة البحث والتحري في تتبع خيوطها، حتى تم إيقاف أحد المتهمين، وجرى التحفظ عليه تمهيداً لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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