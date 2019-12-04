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شرطة صامطة تودع "السوادي"

ودعت شرطة صامطة الرائد نايف بن علي السوادي وذلك بعد صدور قرار نقله لشرطة محافظة فيفا وقد أقامت شرطة المحافظة حفل توديع للرائد السوادي وذلك بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

و ألقى مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني كلمة شكر فيها المحتفى به على جهوده طيلة فترة عمله بشرطة المحافظة متمنياً له التوفيق في مقر عمله الحالي.

وفي الختام تم تكرم المحتفى به من قبل زملائه بشرطة صامطة بالهدايا التذكارية.

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شرطة صامطة تودع "السوادي"
سبق

ودعت شرطة صامطة الرائد نايف بن علي السوادي وذلك بعد صدور قرار نقله لشرطة محافظة فيفا وقد أقامت شرطة المحافظة حفل توديع للرائد السوادي وذلك بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

و ألقى مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني كلمة شكر فيها المحتفى به على جهوده طيلة فترة عمله بشرطة المحافظة متمنياً له التوفيق في مقر عمله الحالي.

وفي الختام تم تكرم المحتفى به من قبل زملائه بشرطة صامطة بالهدايا التذكارية.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
10:24 PM

شرطة صامطة تودع "السوادي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودعت شرطة صامطة الرائد نايف بن علي السوادي وذلك بعد صدور قرار نقله لشرطة محافظة فيفا وقد أقامت شرطة المحافظة حفل توديع للرائد السوادي وذلك بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

و ألقى مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني كلمة شكر فيها المحتفى به على جهوده طيلة فترة عمله بشرطة المحافظة متمنياً له التوفيق في مقر عمله الحالي.

وفي الختام تم تكرم المحتفى به من قبل زملائه بشرطة صامطة بالهدايا التذكارية.

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