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29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير

لمدة 15 يومًا وضمن الاستعدادات لتنمية مهاراتهم

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.

وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.

وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.

وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.

وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:25 AM

29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير

لمدة 15 يومًا وضمن الاستعدادات لتنمية مهاراتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.

وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.

وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.

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