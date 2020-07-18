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كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معظمها لأشخاص قادمين من الخارج

سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفًا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفًا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:23 AM

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معظمها لأشخاص قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفًا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.

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