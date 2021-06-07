البحرين تدين الهجمات الحوثية على مدينة مأرب اليمنية

دعت المجتمع الدولي لإدانة الاعتداءات الآثمة للمليشيا

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة وقود في حي الروضة السكني بمدينة مأرب اليمنية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل القيم والمبادئ الأخلاقية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لمليشيا الحوثي الإرهابية في المنطقة.