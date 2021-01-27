"اليوبي" يتوج الفائزين ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لألعاب القوى

شارك فيها 334 طالبًا يمثلون 20 جامعة سعودية

توَّج مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي، مساء اليوم السبت الفائزين في بطولة ألعاب القوى خلال التجمع الخامس، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم التاسع برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، واستضافتها جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة ٣٣٤ طالبًا، يمثلون ٢٠ جامعة، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحققت المركز الأول جامعة الملك سعود، وحلت جامعة جدة في المركز الثاني، فيما حصلت الجامعة الإسلامية على المركز الثالث، وفي المركز الرابع جامعة طيبة، وفي المركز الخامس جامعة جازان، فيما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز السادس.

وشهدت البطولة تنافسًا رياضيًّا، عكس المستوى الرياضي الذي وصلت إليه منافسات بطولات الاتحاد الرياضي؛ إذ شارك أكثر من ٣٠٠ طالب. وبدأت البطولة يوم أمس بفترة مسائية، واستُكملت اليوم بفترتين (صباحية ومسائية) بـ١٨ لعبة، هي: سباق الـ100م، والقفز بالعصا، ورمي القصر، و100م، 110 م/ ح، والوثب الطويل، ورمي الرمح، و1500م، والكرة الحديدية، والوثب الثلاثي، و400م، والوثب العالي، و5000م، و400م، 4×100م، والإطاحة بالمطرقة، و200م، و800 م، و3000 موانع، و1500م.

وقدم مدير الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، التهنئة للفائزين في بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية التي تحظى برعاية كريمة من معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتهدف إلى تشجيع الجميع لمزاولة الرياضة؛ لما تحمله من مضامين توعوية سامية، تعود بالنفع والفائدة على الأفراد في مختلف الأعمار. مقدمًا شكره لعمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة الأنشطة الرياضية لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الجامعية.

وأشاد معاليه بدور الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي يسعى إلى تحقيق التميز والريادة للرياضة في الجامعات السعودية للوصول إلى مستويات عالمية متقدمة، بما يتناسب مع قيم الجامعات ومبادئها وأهدافها.

وأثنى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور عبدالله البقمي، على جهود جامعة "المؤسس" ودورها في إنجاح البطولة، وقدَّم التهنئة للفائزين في منافساتها. وشهدت البطولة مستويات متميزة من الطلاب المشاركين؛ ما يدل على تطور الحركة الرياضية الجامعية، ويعكس مدى اهتمام الجامعات بطلابها الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لهم، واستقطاب أفضل المدربين لهم. مؤكدًا أن البطولات بمختلف ألعابها قدمت لاعبين مميزين، سيخدمون المنتخبات السعودية في البطولات المقبلة، وهو أحد الأهداف التي يسعى اتحاد الجامعات لها لنهضة الرياضة.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن البطولة شهدت مشاركة مثرية من طلاب الجامعات السعودية، وحققت الأهداف المرسومة لها من خلال تعزيز التواصل فيما بينهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. مشيرًا إلى أن عمادة شؤون الطلاب حرصت على توفير الخدمات كافة من تنظيم واستقبال ونقل. وقدم شكره لوكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور شادي بن أحمد زكائي، وجميع منسوبي العمادة على هذه الجهود المتميزة التي تكللت بالنجاح.