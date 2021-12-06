وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.
ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.
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ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-06
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:51 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:20 PM
ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.
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