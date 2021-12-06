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ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

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ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه
سبق

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:51 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:20 PM

ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,614

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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