وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-06 وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 08:51 PM

اخر تعديل 06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 09:20 PM

ولي العهد يصل إلى مسقط.. وسلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه





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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة العُمانية مسقط، وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.