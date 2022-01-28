وزير العمل يرعى تدشين جمعية "شراكة" الأربعاء القادم

"التمام": تهدف لتحسين بيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي حفل تدشين جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" مساء الأربعاء القادم على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض.

وقد ثمن اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام رئيس مجلس إدارة الجمعية هذه الرعاية، مؤكداً أنها تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطور المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية ستستعرض خلال حفل تدشينها كل البرامج والفعاليات التي نفذتها خلال مسيرة عامها الأول من تدريب وتطوير وتأهيل، وكذلك الترفيه بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، كما ستطلق برامجها للعام الحالي 2019م.

وقال اللواء متقاعد إن الجمعية من خلال رسالتها تسعى إلى تحسين بيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في كل الميادين سواء التعليمية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاقتصادية بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية والحديثة لدمج هذه الفئات بالمجتمع والعمل على تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم وما إلى ذلك لنصل بذلك إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى إمكانية رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.