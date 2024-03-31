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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8819.44 نقطة

بتداولات بلغت أكثر من مليارين و600 مليون ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.60 نقطة ليقفل عند مستوى 8819.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليارين وستمائة مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نشب، متلايف إيه أي جي العربي، مشاعر ريت، إعمار، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخضري، وأنابيب، ومجموعة السريع، وسوليدرتي وتكافل، والأهلي للتكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.54%.

فيما كانت أسهم شركات: الخبير ريت، الراجحي، دار الأركان، الخضري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.97 نقطة ليقفل عند مستوى 3694.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 ألف سهم تقاسمتها 223 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8819.44 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.60 نقطة ليقفل عند مستوى 8819.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليارين وستمائة مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نشب، متلايف إيه أي جي العربي، مشاعر ريت، إعمار، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخضري، وأنابيب، ومجموعة السريع، وسوليدرتي وتكافل، والأهلي للتكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.54%.

فيما كانت أسهم شركات: الخبير ريت، الراجحي، دار الأركان، الخضري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.97 نقطة ليقفل عند مستوى 3694.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 ألف سهم تقاسمتها 223 صفقة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
04:11 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8819.44 نقطة

بتداولات بلغت أكثر من مليارين و600 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 30.60 نقطة ليقفل عند مستوى 8819.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليارين وستمائة مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نشب، متلايف إيه أي جي العربي، مشاعر ريت، إعمار، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخضري، وأنابيب، ومجموعة السريع، وسوليدرتي وتكافل، والأهلي للتكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.54%.

فيما كانت أسهم شركات: الخبير ريت، الراجحي، دار الأركان، الخضري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.97 نقطة ليقفل عند مستوى 3694.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 ألف سهم تقاسمتها 223 صفقة.

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