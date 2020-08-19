"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين

يستقبل "بومبيو" غداً

كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم (الأربعاء)، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين.

وبين "دوجاريك" أن "غوتيريس" سيستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقر إقامته في نيويورك غداً بعد أسبوعين من عزله؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".



وأضاف أن المسؤولين سيلتقيان في مقر إقامة الأمين العام للأمم المتحدة في الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.