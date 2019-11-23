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وزراء خارجية الـ٢٠: إصلاحات منظمة التجارة العالمية "ملحة"

وسط الأزمة التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصادات الكبرى، اتفقوا اليوم على أنه "من الملحّ" إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال "موتيجي" الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا وسط اليابان، في مؤتمر صحفي اليوم: المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك؛ يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.

وأضاف بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين: بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوّض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية؛ حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

وزراء خارجية مجموعة الـعشرين منظمة التجارة العالمية وزير الخارجية الياباني

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزراء خارجية الـ٢٠: إصلاحات منظمة التجارة العالمية "ملحة"
سبق

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصادات الكبرى، اتفقوا اليوم على أنه "من الملحّ" إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال "موتيجي" الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا وسط اليابان، في مؤتمر صحفي اليوم: المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك؛ يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.

وأضاف بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين: بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوّض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية؛ حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:15 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:59 PM

وزراء خارجية الـ٢٠: إصلاحات منظمة التجارة العالمية "ملحة"

وسط الأزمة التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصادات الكبرى، اتفقوا اليوم على أنه "من الملحّ" إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال "موتيجي" الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا وسط اليابان، في مؤتمر صحفي اليوم: المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك؛ يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.

وأضاف بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين: بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوّض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية؛ حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

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