برغم أهميتها.. تجنب 10 عادات عند الاستيقاظ في الصباح

منها مطالعة البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

تُعَد ساعة الاستيقاظ الأولى في الصباح أهم ساعة في اليوم؛ حيث يكون الجسم والمخ خارجاً من حالة استرخاء، ويصبح التمتع بحمام والصلاة وتناول الإفطار أهم فقراتها؛ ولهذا ينصح الخبراء بالابتعاد عن كل ما يجعل الإنسان متوتراً ويدخل به إلى نشاط زائد وطاقة مفرطة.

وفي تقرير لمجلة "باصل" للصحة والأسرة؛ يؤكد الخبراء، أن هناك مجموعة من العادات التي يقوم الإنسان بأدائها عن الاستيقاظ؛ لكنها برغم أهميتها، ضارة بالصحة النفسية والجسدية، وفي التقرير ينصح الخبراء بتجنب عشر عادات عند ساعة الاستيقاظ الأولى، وهي:

* لا تعاود النوم

عندما ينطلق جرس المنبه، انهض مباشرة من السرير؛ حتى لو كنت متعباً قليلاً؛ لأن العودة إلى النوم ستصيبك بالتعب أكثر على مدار اليوم.

* لا تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي

مطالعة وسائل التواصل الاجتماعي عند الاستيقاظ يصيبك بالتوتر والضغط، تذكر أن جسدك مسترخٍ وأي أخبار ستصيب جسدك بالتوتر، فقط فكّر في حمامك وإفطارك وأنت هادئ تماماً.

* لا تشرب القهوة

إذا كنت من هواة شرب القهوة؛ فلا تشرب عند الاستيقاظ؛ لأن النشاط الكبير الذي تسببه القهوة يرفع مستويات الكورتيزول، ويتسبب في ارتباك جهازك الطبيعي الذي يراقب ويحدد مستويات الكورتيزول والنشاط، ويمكن أن يؤدي إلى هبوط النشاط عند الظهيرة، وتشير الدراسات إلى أن أفضل توقيت لتناول فنجان القهوة اليومي ما بين الساعة 10 صباحاً ووقت الظهيرة.

* لا ترتب سريرك لحظة الاستيقاظ

من الجيد أن ترتب سريرك قبل مغادرة المنزل؛ لكن لا تفعل ذلك لحظة الاستيقاظ، اترك سريرك قليلاً لتجف الأغطية والمفروشات من رطوبة أثر النوم؛ فلا تنمو الجراثيم التي يحملها الهواء والغبار إلى فراشك.

* لا تشاهد التلفزيون

إذا كنت من هواة مشاهدة التليفزيون عند الاستيقاظ؛ فعليك أن تراجع نفسك؛ لأن الاستماع إلى الأخبار في الصباح يؤدي إلى التوتر ويرفع مستويات الكورتيزول؛ فهو غير صحي.. حاول قضاء وقت هادئ في الصباح وحافظ على الشعور بالسلام والهدوء لأطول فترة ممكنة قبل بدء يومك العملي.

* لا تترك الستائر مغلقة

عندما تستيقظ في الصباح، لا تُبقِ الستائر مغلقة، افتحها لأن ضوء النهار في الصباح الباكر يضبط الساعة البيولوجية لجسمك، ويطلق الكورتيزول بصورة طبيعية، ويجهزنا لمتطلبات العمل.

* لا تقم بحركات رياضية عنيفة

لا تقم بحركات رياضية عنيفة عند الاستيقاظ في الصباح؛ لأنه في أثناء النوم، تقوم فقرات العمود الفقري بامتصاص السوائل كجزء من عملية ترطيب طبيعية، ويتسبب هذا الامتصاص في تمدد الفقرات؛ فيصبح الإنسان أطول ببضع سنتيمترات عند الاستيقاظ، كما أن ذلك يحد من حركة الفقرات، ويجعل العمود الفقري متصلباً قليلاً، وفي تلك الأثناء تصبح أي حركات رياضية عنيفة خطرة جداً على العمود الفقري، وينصح معها فقط بالحركات اللطيفة الهادئة.

* لا تفكر في جدول مواعيدك اليومي

تعامل مع ساعة الاستيقاظ الأولى كنوع من التأمل، أثناء تنظيف أسنانك أو الاستحمام، تجنب التفكير في جدول مواعيدك اليومي، وابتعد عن الضغوط والتوتر.. في ذلك الوقت فكر في الأشياء الجميلة والناس الذين تحبهم.

* لا تطالع بريدك الإلكتروني

لا تطالع بريدك الإلكتروني عند الاستيقاظ، ولا تسمح للآخرين أن يشغلوك ويوتّروك ويحددوا لك مهام يومك، البريد الإكتروني سيُبعد عنك إحساسك بالسعادة لبدء يوم جديد في حياتك.

* لا تتخذ قرارات كثيرة

اتخذ القرارات الصغيرة المتعلقة بيومك قبل أن تذهب إلى النوم؛ ولكن عندما تستيقظ دع ساعتك الأولى تسير بهدوء حسب ما قررت في الليلة الماضية، القرارات تحتاج طاقة تفكير مرهقة للذهن عند الاستيقاظ.