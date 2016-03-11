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"كورونا" يضرب قطر بقوة.. تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس

تضاعف عدد المصابين 10 مرات خلال يوم واحد

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي البلاد.

وطبقاً لوكالة "قنا" الرسمية، أفادت وزارة الصحة القطرية، بـ"تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد".

وأوضحت الوزارة أن "الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

ودعت وزارة الصحة القطرية "أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث إن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة".

وبالتالي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي قطر بـ10 مرات تقريباً خلال يوم واحد، حيث أشارت الحصيلة السابقة إلى وجود 24 مصاباً.

قطر فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضرب قطر بقوة.. تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي البلاد.

وطبقاً لوكالة "قنا" الرسمية، أفادت وزارة الصحة القطرية، بـ"تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد".

وأوضحت الوزارة أن "الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

ودعت وزارة الصحة القطرية "أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث إن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة".

وبالتالي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي قطر بـ10 مرات تقريباً خلال يوم واحد، حيث أشارت الحصيلة السابقة إلى وجود 24 مصاباً.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
06:55 PM

"كورونا" يضرب قطر بقوة.. تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس

تضاعف عدد المصابين 10 مرات خلال يوم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي البلاد.

وطبقاً لوكالة "قنا" الرسمية، أفادت وزارة الصحة القطرية، بـ"تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد".

وأوضحت الوزارة أن "الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

ودعت وزارة الصحة القطرية "أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث إن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة".

وبالتالي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في أراضي قطر بـ10 مرات تقريباً خلال يوم واحد، حيث أشارت الحصيلة السابقة إلى وجود 24 مصاباً.

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