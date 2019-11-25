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"المسعودي" يدشن ورشة عمل لرفع مستوى "التحصيل" بمدارس جدة

نظمتها إدارة الإشراف التربوي بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم

دشَّن اليوم الاثنين الدكتور سعد المسعودي، المدير العام للتعليم بجدة، ورشة عمل حول رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية، التي تنظمها إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة بحضور مديري الإدارات، ومكاتب التعليم، ورؤساء الأقسام بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات.

وتفصيلاً، بدأ مدير التعليم جلسات الورشة باستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بجدة في عدد من المواد الدراسية، مشددًا في ختام الجلسة الأولى على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على الأصعدة كافة، وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها ماجد القحطاني، مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة، تم تنفيذ ورشة عمل عن أسباب تدني مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات. فيما طرحت في الجلسة الثالثة عبير المقبل الحلول المقترحة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات.

وناقشت الجلسة الرابعة (الأخيرة) مهام وأدوار القيادات المشاركة في رفع مستوى التحصيل الدراسي قبل أن تختتم الورشة بإقرار عدد من التوصيات.

المدير العام للتعليم بجدة

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"المسعودي" يدشن ورشة عمل لرفع مستوى "التحصيل" بمدارس جدة
سبق

دشَّن اليوم الاثنين الدكتور سعد المسعودي، المدير العام للتعليم بجدة، ورشة عمل حول رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية، التي تنظمها إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة بحضور مديري الإدارات، ومكاتب التعليم، ورؤساء الأقسام بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات.

وتفصيلاً، بدأ مدير التعليم جلسات الورشة باستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بجدة في عدد من المواد الدراسية، مشددًا في ختام الجلسة الأولى على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على الأصعدة كافة، وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها ماجد القحطاني، مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة، تم تنفيذ ورشة عمل عن أسباب تدني مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات. فيما طرحت في الجلسة الثالثة عبير المقبل الحلول المقترحة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات.

وناقشت الجلسة الرابعة (الأخيرة) مهام وأدوار القيادات المشاركة في رفع مستوى التحصيل الدراسي قبل أن تختتم الورشة بإقرار عدد من التوصيات.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
08:25 PM

"المسعودي" يدشن ورشة عمل لرفع مستوى "التحصيل" بمدارس جدة

نظمتها إدارة الإشراف التربوي بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشَّن اليوم الاثنين الدكتور سعد المسعودي، المدير العام للتعليم بجدة، ورشة عمل حول رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية، التي تنظمها إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة بحضور مديري الإدارات، ومكاتب التعليم، ورؤساء الأقسام بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات.

وتفصيلاً، بدأ مدير التعليم جلسات الورشة باستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بجدة في عدد من المواد الدراسية، مشددًا في ختام الجلسة الأولى على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على الأصعدة كافة، وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتجويد نواتج التعلم.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها ماجد القحطاني، مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة، تم تنفيذ ورشة عمل عن أسباب تدني مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات. فيما طرحت في الجلسة الثالثة عبير المقبل الحلول المقترحة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات.

وناقشت الجلسة الرابعة (الأخيرة) مهام وأدوار القيادات المشاركة في رفع مستوى التحصيل الدراسي قبل أن تختتم الورشة بإقرار عدد من التوصيات.

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