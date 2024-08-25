"الأسد المتأهب" ينطلق في الأردن.. والسعودية تشارك برًّا وبحرًا وجوًّا

يُعد من أهم التمارين المنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض

انطلقت اليوم الأحد (٢٤ ذي الحجة ١٤٤٠هـ) في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2019"، ويستمر التمرين حتى (٦ محرم ١٤٤١هـ)، ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المختلطة والمسنودة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.

كما صرّح قائد القوات المشاركة في التمرين العميد الركن/ جعفر بن هادي القحطاني بأن القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي؛ حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين, وتكمن أهمية التمرين في كونه الأكبر في المنطقة؛ إذ يُعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير.

وأوضح أن التمرين يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع, وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

كما أشار العميد القحطاني، إلى أنه "سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب (التقليدية/ غير التقليدية)، والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري واستعادة الأفراد، وتشمل عمليات البحث والإنقاذ داخل أرض العدو، وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية, والتدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة, والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني (السايبر)، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل, والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات والتدريب على الدفاع ضد الطائرة بدون طيار".

وفي ختام التصريح تَوَجّه العميد القحطاني باسمه وزملائه المشاركين في التمرين، بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع على الدعم والاهتمام الكبير وحرصهم حفظهم الله على تطوير ودعم قدرات القوات المسلحة السعودية، وتسخير كافة الإمكانات للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين الأسد المتأهب قد وصلت للأردن في وقت سابق، وكان في استقبالهم لدى وصولهم: الملحقُ العسكري بسفارة المملكة في عَمّان العميد الركن/ خالد بن ربيعان الربيعان، الذي أوضح أن التمرين يهدف لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية, وحث المشاركين على بذل الجهد والاستفادة من مثل هذه التمارين.