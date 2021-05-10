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الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة

نفّذتها الأمانة على عدد من المراكز والمحلات التجارية والمطاعم

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 785 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحلات التجارية، والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

أمانة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 785 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحلات التجارية، والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
06:29 PM

الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة

نفّذتها الأمانة على عدد من المراكز والمحلات التجارية والمطاعم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 785 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحلات التجارية، والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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