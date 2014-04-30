"الفيصل" يفتتح الملتقى العلمي الـ18 لأبحاث الحج والعمرة.. الثلاثاء

مدير جامعة أم القرى يثمن رعاية خادم الحرمين للفعالية

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله-، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج العليا، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الملتقى العلمي الثامن عشر، لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

تنظم الملتقى جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، يومي الثلاثاء والأربعاء 15- 16 شعبان الجاري 1439هـ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر المدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية، بحضور وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من أصحاب المعالي، والمسؤولين، والمهتمين، والباحثين المشاركين في الملتقى من الجامعات السعودية والمعاهد الأكاديمية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة من القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير جامعة أم القرى، المشرف العام على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الجامعة بالعابدية، بمشاركة عميد المعهد، الدكتور سامي بن ياسين برهمين، ووكلاء المعهد، ورؤساء اللجان العاملة في الملتقى.

ونوه مدير جامعة أم القرى، بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لهذا الملتقى العلمي وتشريف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بافتتاح فعالياته.

وأكد أن الملتقى يأتي من حرص قيادتنا الرشيدة في هذه البلاد الخيِّرة ـ وفقها الله ـ واهتمامها ورعايتها وعنايتها الدائمة بقاصدي بيت الله الحرام، بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين، وزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة على مدار العام، ودعمهم السخي ـ حرسهم الله-؛ للارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لهم؛ لأداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان وطمأنينة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية، وبفضل من الله، ثم بتوجيهات ولاة الأمر فيها، سخرت وتسخر كل طاقاتها وإمكانياتها البشرية والتقنية وتعمل على الدوام وفي كل عام، على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بهذا الشأن وفق منهجية علمية وبحثية شَرُفت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة لمواجهة العقبات والتحديات وتقديم الاقتراحات والحلول العلمية والعملية التي تسهم بدورها في تنفيذ المشروعات ووضع الخطط الهادفة لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار الذين يفدون إلى المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) كل عام.

وبيَّن أن الملتقى يهدف إلى استقطاب الباحثين والمتخصصين في الجامعات والمعاهد البحثية السعودية والمهتمين بدراسات وأبحاث الحج والعمرة والزيارة، إلى جانب المشاركين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص؛ لمناقشة الموضوعات والأبحاث والمستجدات العلمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة، وعرض خلاصة ما لديهم من أساليب علمية ومقترحات عملية تتماشى ورؤية المملكة 2030م، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من أحدث التقنيات العلمية من أجل التطوير المستمر والعمل على الرقي بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ورفع مدير جامعة أم القرى، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على رعايتهما الكريمة وعنايتهما بخدمة وراحة ضيوف الرحمن، وللأمير خالد الفيصل – وفقه الله-، على تشريفه الكريم بافتتاح الملتقى الثامن عشر، لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والمعرض المصاحب، آملاً أن يخرج الملتقى بتوصيات تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله - الرامية إلى أن تكون خدمات الحج والعمرة والزيارة صورة نموذجية وعملاً متميزاً يعكس الجهود والأعمال المباركة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين والزوار وقاصدي الديار المقدسة.

من جهته قال الدكتور سامي برهمين: "إن اللجنة العلمية للملتقى العلمي الثامن عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة أقرت (57) بحثًا وورقة عمل علمية منها (11) ورقة عمل من جهات حكومية وأهلية وأكاديمية، كمبادرات وتجارب في الحج والعمرة والزيارة، من أصل (140) مشاركة تلقتها اللجنة من باحثين ومهتمين يمثلون أكثر من ( 20 ) جهة أكاديمية وحكومية وأهلية من داخل المملكة، سيتم عرضها هذا العام من خلال ست جلسات علمية.

وتناول الدكتور "برهمين" المحاور التي سيبحثها المشاركون في الملتقى متضمنة الإنجازات والمبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، ومستقبل منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة في ضوء رؤية المملكة 2030، والدراسات التقنية والإعلامية والدراسات الهندسية، إضافة إلى الدراسات البيئية والصحية، كما ستتضمن جلسة الملصقات، هذه المحاور كافة، إضافة إلى محور الدراسات الإدارية والاجتماعية.

وأكد عميد المعهد، أن جميع البحوث وأوراق العمل تم إخضاعها للتحكيم العلمي وفق المعايير والضوابط العلمية المعتمدة، من قبل اللجنة المشكلة من مدير الجامعة لهذا الغرض.

وثمن في ذات الوقت الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة ـ وفقها الله - لكل ما يتعلق بتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن، ورعاية ودعم الملتقى العلمي الثامن عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

وأشاد بجهود مدير الجامعة في هذا الصدد، ومتابعته في دعم المعهد لأداء دوره ورسالته وتنفيذ برامجه العلمية التي يقيمها سنويًا، ويناقش من خلالها العديد من الدراسات والرؤى والمقترحات المقدمة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة والزيارة.