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"المهداوي" أرسل استغاثة لـ"النقل" ولقي مصرعه على ذات الطريق.. هذه قصته

طريق "غميقة – الليث" يواصل حصد الأرواح.. وآخر ضحية تعيد المطالب بإنارته

"طريق غميقة - الليث تعاني أجزاء منه من طمس دهانات الطريق وبهتها لعدم الصيانة الدورية نتمنى إعادة طلائها وإنارة الطريق.. رجاء ونداء نرفعه إلى وزير النقل بسبب كثرة الحوادث على هذا الطريق ".. لم يفصل صاحب هذه التغريدة التي بثها عبر حسابه على "تويتر" سوى سويعات حتى يتوفاه الله في ذات الطريق بسبب حادث مروري.

وتفصيلاً، حسب المعلومات فإن الحادث كان بسبب تجاوز خاطئ لسيارة من نوع " دينا " وخروجها في مسار الفقيد ما نتج عنه اصطدام بين المركبتين وجهاً لوجه على طريق غميقة- الليث.

ولقيت تغريدة المتوفى "أحمد المهداوي" أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدى واسعاً بين أهالي محافظة الليث ومركز غميقة، الذين استعادوا مطالبهم بضرورة توسعة وإنارة الطريق لوقف نزيف الدماء ومسلسل الحوادث.

وتقررت الصلاة على الفقيد عقب صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء بمحافظة الليث.

ويواصل طريق غميقة - الليث حصد الأرواح بسبب سوء الطريق وانعدام إنارته وتوسعته الذي يبلغ طوله قرابة 28 كلم، حيث يسلكه المعلمون والمعلمات بشكل يومي؛ وسط مطالبات من الأهالي بضرورة إنهاء معاناتهم ووقف مسلسل الحوادث التي يشهدها الطريق والذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء.

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"المهداوي" أرسل استغاثة لـ"النقل" ولقي مصرعه على ذات الطريق.. هذه قصته
سبق

"طريق غميقة - الليث تعاني أجزاء منه من طمس دهانات الطريق وبهتها لعدم الصيانة الدورية نتمنى إعادة طلائها وإنارة الطريق.. رجاء ونداء نرفعه إلى وزير النقل بسبب كثرة الحوادث على هذا الطريق ".. لم يفصل صاحب هذه التغريدة التي بثها عبر حسابه على "تويتر" سوى سويعات حتى يتوفاه الله في ذات الطريق بسبب حادث مروري.

وتفصيلاً، حسب المعلومات فإن الحادث كان بسبب تجاوز خاطئ لسيارة من نوع " دينا " وخروجها في مسار الفقيد ما نتج عنه اصطدام بين المركبتين وجهاً لوجه على طريق غميقة- الليث.

ولقيت تغريدة المتوفى "أحمد المهداوي" أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدى واسعاً بين أهالي محافظة الليث ومركز غميقة، الذين استعادوا مطالبهم بضرورة توسعة وإنارة الطريق لوقف نزيف الدماء ومسلسل الحوادث.

وتقررت الصلاة على الفقيد عقب صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء بمحافظة الليث.

ويواصل طريق غميقة - الليث حصد الأرواح بسبب سوء الطريق وانعدام إنارته وتوسعته الذي يبلغ طوله قرابة 28 كلم، حيث يسلكه المعلمون والمعلمات بشكل يومي؛ وسط مطالبات من الأهالي بضرورة إنهاء معاناتهم ووقف مسلسل الحوادث التي يشهدها الطريق والذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:03 PM

"المهداوي" أرسل استغاثة لـ"النقل" ولقي مصرعه على ذات الطريق.. هذه قصته

طريق "غميقة – الليث" يواصل حصد الأرواح.. وآخر ضحية تعيد المطالب بإنارته

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,281

"طريق غميقة - الليث تعاني أجزاء منه من طمس دهانات الطريق وبهتها لعدم الصيانة الدورية نتمنى إعادة طلائها وإنارة الطريق.. رجاء ونداء نرفعه إلى وزير النقل بسبب كثرة الحوادث على هذا الطريق ".. لم يفصل صاحب هذه التغريدة التي بثها عبر حسابه على "تويتر" سوى سويعات حتى يتوفاه الله في ذات الطريق بسبب حادث مروري.

وتفصيلاً، حسب المعلومات فإن الحادث كان بسبب تجاوز خاطئ لسيارة من نوع " دينا " وخروجها في مسار الفقيد ما نتج عنه اصطدام بين المركبتين وجهاً لوجه على طريق غميقة- الليث.

ولقيت تغريدة المتوفى "أحمد المهداوي" أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدى واسعاً بين أهالي محافظة الليث ومركز غميقة، الذين استعادوا مطالبهم بضرورة توسعة وإنارة الطريق لوقف نزيف الدماء ومسلسل الحوادث.

وتقررت الصلاة على الفقيد عقب صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء بمحافظة الليث.

ويواصل طريق غميقة - الليث حصد الأرواح بسبب سوء الطريق وانعدام إنارته وتوسعته الذي يبلغ طوله قرابة 28 كلم، حيث يسلكه المعلمون والمعلمات بشكل يومي؛ وسط مطالبات من الأهالي بضرورة إنهاء معاناتهم ووقف مسلسل الحوادث التي يشهدها الطريق والذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء.

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