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حملة على الباعة الجائلين ببلدية العمرة لتعزيز الصحة العامة بمكة

مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه.. ضمن الإجراءات الاحترازية

نفذت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ امتدادًا للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من هذه الظاهرة، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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حملة على الباعة الجائلين ببلدية العمرة لتعزيز الصحة العامة بمكة
سبق

نفذت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ امتدادًا للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من هذه الظاهرة، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:09 AM

حملة على الباعة الجائلين ببلدية العمرة لتعزيز الصحة العامة بمكة

مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه.. ضمن الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,253

نفذت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ امتدادًا للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من هذه الظاهرة، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

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