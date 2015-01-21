النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمَن أمضى 6 سنوات .. "تعليم الطائف" تعلن موعد حركة نقل قادة المدارس

انطلاقاً من حرصها على المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، فتح باب حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية "قائدي وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والروضات"، حسب الرغبة في النقل الداخلي لمَن أمضى ٦ سنوات قائداً أو وكيلاً، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف، على توفير المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها، داعيةً الراغبين والراغبات في النقل الداخلي، إلى الاطلاع على التعاميم، والضوابط العامة والإجراءات اللازمة، وتعبئة استمارة النقل الداخلي بين مدارس المكاتب الداخلية، في حدود نطاق مدارس كل مكتب خارجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمَن أمضى 6 سنوات .. "تعليم الطائف" تعلن موعد حركة نقل قادة المدارس
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، فتح باب حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية "قائدي وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والروضات"، حسب الرغبة في النقل الداخلي لمَن أمضى ٦ سنوات قائداً أو وكيلاً، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف، على توفير المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها، داعيةً الراغبين والراغبات في النقل الداخلي، إلى الاطلاع على التعاميم، والضوابط العامة والإجراءات اللازمة، وتعبئة استمارة النقل الداخلي بين مدارس المكاتب الداخلية، في حدود نطاق مدارس كل مكتب خارجي.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
10:45 AM

لمَن أمضى 6 سنوات .. "تعليم الطائف" تعلن موعد حركة نقل قادة المدارس

انطلاقاً من حرصها على المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,900

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، فتح باب حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية "قائدي وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والروضات"، حسب الرغبة في النقل الداخلي لمَن أمضى ٦ سنوات قائداً أو وكيلاً، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف، على توفير المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها، داعيةً الراغبين والراغبات في النقل الداخلي، إلى الاطلاع على التعاميم، والضوابط العامة والإجراءات اللازمة، وتعبئة استمارة النقل الداخلي بين مدارس المكاتب الداخلية، في حدود نطاق مدارس كل مكتب خارجي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة