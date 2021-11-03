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"طالبان" تخسر قائدًا عسكريًا كبيرًا في هجوم "داعش" على مستشفى كابول

"مخلص" يتولى قيادة وحدة القوات الخاصة بالعاصمة

قُتِل حمد الله مخلص القيادي العسكري في حركة طالبان، خلال هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على المستشفى العسكري في كابل أمس، بحسب ما ذكر المسؤول في الجهاز الإعلامي لـ"طالبان"، اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول: "عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع حمد الله مخلص قائد وحدة كابل إلى المكان فورًا".

وأضاف: "حاولنا منعه لكنه ضحك، واكتشفنا لاحقًا أنه قُتِل في الهجوم على المستشفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

و"مخلص" عضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في "طالبان" "بدري 313"، وهو أعلى مسؤول في "طالبان" يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في منتصف أغسطس.

وقُتِل ما لا يقل عن 19 شخصًا، أمس في الهجوم الذي أعلن "داعش" مسؤوليته عنه على مستشفى كابل العسكري الرئيسي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تخسر قائدًا عسكريًا كبيرًا في هجوم "داعش" على مستشفى كابول
سبق

قُتِل حمد الله مخلص القيادي العسكري في حركة طالبان، خلال هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على المستشفى العسكري في كابل أمس، بحسب ما ذكر المسؤول في الجهاز الإعلامي لـ"طالبان"، اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول: "عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع حمد الله مخلص قائد وحدة كابل إلى المكان فورًا".

وأضاف: "حاولنا منعه لكنه ضحك، واكتشفنا لاحقًا أنه قُتِل في الهجوم على المستشفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

و"مخلص" عضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في "طالبان" "بدري 313"، وهو أعلى مسؤول في "طالبان" يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في منتصف أغسطس.

وقُتِل ما لا يقل عن 19 شخصًا، أمس في الهجوم الذي أعلن "داعش" مسؤوليته عنه على مستشفى كابل العسكري الرئيسي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:11 PM

"طالبان" تخسر قائدًا عسكريًا كبيرًا في هجوم "داعش" على مستشفى كابول

"مخلص" يتولى قيادة وحدة القوات الخاصة بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل حمد الله مخلص القيادي العسكري في حركة طالبان، خلال هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على المستشفى العسكري في كابل أمس، بحسب ما ذكر المسؤول في الجهاز الإعلامي لـ"طالبان"، اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول: "عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع حمد الله مخلص قائد وحدة كابل إلى المكان فورًا".

وأضاف: "حاولنا منعه لكنه ضحك، واكتشفنا لاحقًا أنه قُتِل في الهجوم على المستشفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

و"مخلص" عضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في "طالبان" "بدري 313"، وهو أعلى مسؤول في "طالبان" يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في منتصف أغسطس.

وقُتِل ما لا يقل عن 19 شخصًا، أمس في الهجوم الذي أعلن "داعش" مسؤوليته عنه على مستشفى كابل العسكري الرئيسي.

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