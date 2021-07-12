النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الأفلاج" تُنهي تدريب منسوبيها على لائحة الوظائف التعليمية

استفاد منها أكثر من 800 تربوي "مشرفين وقادة ومعلمين ومعلمات"

أنهى منسقا لائحة الوظائف التعليمية، ظافر بن دريس آل دحيم مدير شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج، ودلال الحامد مشرفة علاقات المعلمين، تدريب أكثر من 800 تربوي على لائحة الوظائف التعليمية.

وتَضَمّنت محاور الدورات التدريبية التي تم تقديمها لأكثر من 800 تربوي "مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات" بتعليم الأفلاج عن بُعد عبر برنامج zoom"، وحدود تكلیف شاغلي الوظائف التعليمية، ومدة وشروط تكليف قائد المدرسة، الوكيل، المشرف التربوي، والخبير التربوي، وحالات استثناء التكليف بمهمات (قائد المدرسة- الوكيل- المشرف التربوي- والخبير التربوي) من قادة المدارس ووكلائها أو المشرفين القائمين على رأس العمل قبل نفاذ اللائحة، ومدة وشروط تكليف مدير عام التعليم أو مساعد مدير التعليم أو مدير مكتب التعليم، والاشتراطات الخاصة بالحصول على العلاوة السنوية والانتقال من مستوى إلى مستوى داخل الرتبة، وشروط نقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي شغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في المرتبة نفسها.

وجاء في محاور الدورات التدريبية توضيح متى يتم حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، والمكافآت المصروفة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، ومكافأة انتهاء الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية وشروطها وضوابطها، وسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك توضيح راتب أول درجة في مستوى المرتبة التي يرقى إليها الموظف، وحالات صرف المكافأة والبدلات وغيرها على أساس معادلة الرتب التعليمية الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة.

تعليم الأفلاج لائحة الوظائف التعليمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الأفلاج" تُنهي تدريب منسوبيها على لائحة الوظائف التعليمية
سبق

أنهى منسقا لائحة الوظائف التعليمية، ظافر بن دريس آل دحيم مدير شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج، ودلال الحامد مشرفة علاقات المعلمين، تدريب أكثر من 800 تربوي على لائحة الوظائف التعليمية.

وتَضَمّنت محاور الدورات التدريبية التي تم تقديمها لأكثر من 800 تربوي "مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات" بتعليم الأفلاج عن بُعد عبر برنامج zoom"، وحدود تكلیف شاغلي الوظائف التعليمية، ومدة وشروط تكليف قائد المدرسة، الوكيل، المشرف التربوي، والخبير التربوي، وحالات استثناء التكليف بمهمات (قائد المدرسة- الوكيل- المشرف التربوي- والخبير التربوي) من قادة المدارس ووكلائها أو المشرفين القائمين على رأس العمل قبل نفاذ اللائحة، ومدة وشروط تكليف مدير عام التعليم أو مساعد مدير التعليم أو مدير مكتب التعليم، والاشتراطات الخاصة بالحصول على العلاوة السنوية والانتقال من مستوى إلى مستوى داخل الرتبة، وشروط نقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي شغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في المرتبة نفسها.

وجاء في محاور الدورات التدريبية توضيح متى يتم حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، والمكافآت المصروفة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، ومكافأة انتهاء الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية وشروطها وضوابطها، وسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك توضيح راتب أول درجة في مستوى المرتبة التي يرقى إليها الموظف، وحالات صرف المكافأة والبدلات وغيرها على أساس معادلة الرتب التعليمية الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:21 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:42 PM

"تعليم الأفلاج" تُنهي تدريب منسوبيها على لائحة الوظائف التعليمية

استفاد منها أكثر من 800 تربوي "مشرفين وقادة ومعلمين ومعلمات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
540

أنهى منسقا لائحة الوظائف التعليمية، ظافر بن دريس آل دحيم مدير شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج، ودلال الحامد مشرفة علاقات المعلمين، تدريب أكثر من 800 تربوي على لائحة الوظائف التعليمية.

وتَضَمّنت محاور الدورات التدريبية التي تم تقديمها لأكثر من 800 تربوي "مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات" بتعليم الأفلاج عن بُعد عبر برنامج zoom"، وحدود تكلیف شاغلي الوظائف التعليمية، ومدة وشروط تكليف قائد المدرسة، الوكيل، المشرف التربوي، والخبير التربوي، وحالات استثناء التكليف بمهمات (قائد المدرسة- الوكيل- المشرف التربوي- والخبير التربوي) من قادة المدارس ووكلائها أو المشرفين القائمين على رأس العمل قبل نفاذ اللائحة، ومدة وشروط تكليف مدير عام التعليم أو مساعد مدير التعليم أو مدير مكتب التعليم، والاشتراطات الخاصة بالحصول على العلاوة السنوية والانتقال من مستوى إلى مستوى داخل الرتبة، وشروط نقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي شغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في المرتبة نفسها.

وجاء في محاور الدورات التدريبية توضيح متى يتم حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، والمكافآت المصروفة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، ومكافأة انتهاء الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية وشروطها وضوابطها، وسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك توضيح راتب أول درجة في مستوى المرتبة التي يرقى إليها الموظف، وحالات صرف المكافأة والبدلات وغيرها على أساس معادلة الرتب التعليمية الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,021
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

حسن آل عمير
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة