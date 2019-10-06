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"الدولية للموارد البشرية" تطلق تحديثها الجديد لتطبيقها iHR

الأول من نوعه بالشرق الأوسط لخدمة أصحاب وطلاب العمل

أطلقت الشركة الدولية للموارد البشرية، تحديثها الجديد لتطبيقها iHR، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينافس كبرى الشركات العالمية.

ويتميز التطبيق بتقديم الخدمات لأصحاب العمل وطالبي العمل في منصة واحدة، وبخدمات أكثر وأشمل من السابق، ومحرك بحث للوظائف يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وسرعة اتصال ووسائل الاتصال بين أصحاب العمل وطالبي العمل أسرع بـ10 أضعاف عن السابق، وخوارزمية تَطابق بين ملفات المتقدمين (طالبي العمل) ومتطلبات الوظيفة لنتائج دقتها عالية.

وعبّر الكثيرون عن تفاؤلهم بالتطبيق الجديد، بأنه تَحَدٍّ جديد للمنافسة والإنجاز، وسيوفر فُرَصًا ونتائج مثمرة لأصحاب وطالبي العمل.

الشركة الدولية للموارد البشرية تطبيق iHR

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدولية للموارد البشرية" تطلق تحديثها الجديد لتطبيقها iHR
سبق

أطلقت الشركة الدولية للموارد البشرية، تحديثها الجديد لتطبيقها iHR، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينافس كبرى الشركات العالمية.

ويتميز التطبيق بتقديم الخدمات لأصحاب العمل وطالبي العمل في منصة واحدة، وبخدمات أكثر وأشمل من السابق، ومحرك بحث للوظائف يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وسرعة اتصال ووسائل الاتصال بين أصحاب العمل وطالبي العمل أسرع بـ10 أضعاف عن السابق، وخوارزمية تَطابق بين ملفات المتقدمين (طالبي العمل) ومتطلبات الوظيفة لنتائج دقتها عالية.

وعبّر الكثيرون عن تفاؤلهم بالتطبيق الجديد، بأنه تَحَدٍّ جديد للمنافسة والإنجاز، وسيوفر فُرَصًا ونتائج مثمرة لأصحاب وطالبي العمل.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:04 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:50 PM

"الدولية للموارد البشرية" تطلق تحديثها الجديد لتطبيقها iHR

الأول من نوعه بالشرق الأوسط لخدمة أصحاب وطلاب العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الشركة الدولية للموارد البشرية، تحديثها الجديد لتطبيقها iHR، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينافس كبرى الشركات العالمية.

ويتميز التطبيق بتقديم الخدمات لأصحاب العمل وطالبي العمل في منصة واحدة، وبخدمات أكثر وأشمل من السابق، ومحرك بحث للوظائف يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وسرعة اتصال ووسائل الاتصال بين أصحاب العمل وطالبي العمل أسرع بـ10 أضعاف عن السابق، وخوارزمية تَطابق بين ملفات المتقدمين (طالبي العمل) ومتطلبات الوظيفة لنتائج دقتها عالية.

وعبّر الكثيرون عن تفاؤلهم بالتطبيق الجديد، بأنه تَحَدٍّ جديد للمنافسة والإنجاز، وسيوفر فُرَصًا ونتائج مثمرة لأصحاب وطالبي العمل.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,632
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,501
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,567
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,208

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