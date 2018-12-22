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"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات لشهر نوفمبر 2021

يهدف ذلك الى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات المواطنين

أصدرت أمانة الرياض مؤشر الأداء لأعمال الحفريات لشهر نوفمبر، الذي يهدف إلى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات المواطنين.

ولفتت الأمانة إلى أن رخص الحفريات لآخر شهر بلغت 9.1 ألف رخصة في نوفمبر 2021، فيما بلغ عدد الرخص من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 78.1 ألف رخصة، وخلال عام كامل بلغت أعداد الرخص 86.4 ألف رخصة للحفريات.

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن أكثر الجهات إصداراً لرخص الحفر كانت شركات الكهرباء بإجمالي 36.411 رخصة، وأقلها مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدد 3 رخص فقط.

وتصدّرت وزارة النقل ومؤسسة المسار الرياضي الجهات الأقل في المخالفات بالحفريات، فيما كان مركز مشاريع مدينة الرياض "الهيئة الملكية" الأعلى مخالفة.

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"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات لشهر نوفمبر 2021
سبق

أصدرت أمانة الرياض مؤشر الأداء لأعمال الحفريات لشهر نوفمبر، الذي يهدف إلى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات المواطنين.

ولفتت الأمانة إلى أن رخص الحفريات لآخر شهر بلغت 9.1 ألف رخصة في نوفمبر 2021، فيما بلغ عدد الرخص من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 78.1 ألف رخصة، وخلال عام كامل بلغت أعداد الرخص 86.4 ألف رخصة للحفريات.

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن أكثر الجهات إصداراً لرخص الحفر كانت شركات الكهرباء بإجمالي 36.411 رخصة، وأقلها مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدد 3 رخص فقط.

وتصدّرت وزارة النقل ومؤسسة المسار الرياضي الجهات الأقل في المخالفات بالحفريات، فيما كان مركز مشاريع مدينة الرياض "الهيئة الملكية" الأعلى مخالفة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:45 AM

"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات لشهر نوفمبر 2021

يهدف ذلك الى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت أمانة الرياض مؤشر الأداء لأعمال الحفريات لشهر نوفمبر، الذي يهدف إلى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات المواطنين.

ولفتت الأمانة إلى أن رخص الحفريات لآخر شهر بلغت 9.1 ألف رخصة في نوفمبر 2021، فيما بلغ عدد الرخص من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 78.1 ألف رخصة، وخلال عام كامل بلغت أعداد الرخص 86.4 ألف رخصة للحفريات.

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن أكثر الجهات إصداراً لرخص الحفر كانت شركات الكهرباء بإجمالي 36.411 رخصة، وأقلها مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدد 3 رخص فقط.

وتصدّرت وزارة النقل ومؤسسة المسار الرياضي الجهات الأقل في المخالفات بالحفريات، فيما كان مركز مشاريع مدينة الرياض "الهيئة الملكية" الأعلى مخالفة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,919
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