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مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة ينطلق اليوم في الرياض

ينطلق اليوم الجمعة المهرجان الخليجي الثالث لدرجة البراعم باستضافة المملكة والمقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وأكمل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جاهزيته لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة التي بدأت في نسختها الأولى بقطر وحققها المنتخب القطري، فيما أقيمت النسخة الثانية في البحرين وخطف لقبها المنتخب البحريني.

ورحب نائب رئيس الاتحاد السعودي سعد الرويس بالمنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني، متمنياً للمنتخبات التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها هذا المهرجان.

وقال: "اللجنة المنظمة أكملت جميع التجهيزات والمتطلبات لانطلاق المهرجان الخليجي بمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة ينطلق اليوم في الرياض
سبق

ينطلق اليوم الجمعة المهرجان الخليجي الثالث لدرجة البراعم باستضافة المملكة والمقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وأكمل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جاهزيته لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة التي بدأت في نسختها الأولى بقطر وحققها المنتخب القطري، فيما أقيمت النسخة الثانية في البحرين وخطف لقبها المنتخب البحريني.

ورحب نائب رئيس الاتحاد السعودي سعد الرويس بالمنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني، متمنياً للمنتخبات التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها هذا المهرجان.

وقال: "اللجنة المنظمة أكملت جميع التجهيزات والمتطلبات لانطلاق المهرجان الخليجي بمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي".

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:57 PM

مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة ينطلق اليوم في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق اليوم الجمعة المهرجان الخليجي الثالث لدرجة البراعم باستضافة المملكة والمقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وأكمل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جاهزيته لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة التي بدأت في نسختها الأولى بقطر وحققها المنتخب القطري، فيما أقيمت النسخة الثانية في البحرين وخطف لقبها المنتخب البحريني.

ورحب نائب رئيس الاتحاد السعودي سعد الرويس بالمنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني، متمنياً للمنتخبات التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها هذا المهرجان.

وقال: "اللجنة المنظمة أكملت جميع التجهيزات والمتطلبات لانطلاق المهرجان الخليجي بمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي".

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