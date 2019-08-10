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‏‫في أعظم مشهد بشري يراه الملائكة.. بالصور.. الحجاج يصعدون إلى عرفات الطاهر

وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها المملكة للتيسير على ضيوف الرحمن

تصوير نايف العيسى : أخذت قوافل الحجاج بالصعود إلى مشعر عرفات مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة الذي اختاره رب العالمين ليكون المشهد الذي يباهي به أهل الأرض عند أهل السماء.

ووسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّها العناية الإلهية، جاء الحجاج ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وقد واكب قوافلَ ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية، التي عملت على تنظيم عملية التصعيد حسب الخطط المعدة بهدف إرشادهم وتأمين سلامتهم.

وليوم عرفة فضل عظيم كما روي عن المصطفى الكريم، فهو يوم العتق للحجاج ومباهاة الله عز وجل بهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وهو اليوم الذي أقسم به الله دلالة على عظمته، قال تعالى: «وشاهد ومشهود». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫في أعظم مشهد بشري يراه الملائكة.. بالصور.. الحجاج يصعدون إلى عرفات الطاهر
سبق

تصوير نايف العيسى : أخذت قوافل الحجاج بالصعود إلى مشعر عرفات مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة الذي اختاره رب العالمين ليكون المشهد الذي يباهي به أهل الأرض عند أهل السماء.

ووسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّها العناية الإلهية، جاء الحجاج ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وقد واكب قوافلَ ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية، التي عملت على تنظيم عملية التصعيد حسب الخطط المعدة بهدف إرشادهم وتأمين سلامتهم.

وليوم عرفة فضل عظيم كما روي عن المصطفى الكريم، فهو يوم العتق للحجاج ومباهاة الله عز وجل بهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وهو اليوم الذي أقسم به الله دلالة على عظمته، قال تعالى: «وشاهد ومشهود». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:45 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:05 AM

‏‫في أعظم مشهد بشري يراه الملائكة.. بالصور.. الحجاج يصعدون إلى عرفات الطاهر

وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها المملكة للتيسير على ضيوف الرحمن

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
2
2,035

تصوير نايف العيسى : أخذت قوافل الحجاج بالصعود إلى مشعر عرفات مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة الذي اختاره رب العالمين ليكون المشهد الذي يباهي به أهل الأرض عند أهل السماء.

ووسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّها العناية الإلهية، جاء الحجاج ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وقد واكب قوافلَ ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية، التي عملت على تنظيم عملية التصعيد حسب الخطط المعدة بهدف إرشادهم وتأمين سلامتهم.

وليوم عرفة فضل عظيم كما روي عن المصطفى الكريم، فهو يوم العتق للحجاج ومباهاة الله عز وجل بهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وهو اليوم الذي أقسم به الله دلالة على عظمته، قال تعالى: «وشاهد ومشهود». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة.

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