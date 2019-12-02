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"العقيلي": ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء والإنجازات

قال: نعيش نقلة نوعية بكل ثقة واقتدار إلى مصافّ كبرى دول العالم

أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية، إبراهيم العقيلي أن ذكرى البيعة تأتي هذا العام بعد خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه؛ إذ حفلت هذه السنوات بنقلة نوعية نَقَلت بلادنا بكل ثقة واقتدار إلى مصافّ كبرى دول العالم.

ورفع "العقيلي" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم؛ مشيرًا إلى أن السنوات الماضية حملت في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما، تَكَسّرت على أعتابهما كل المحاولات المغرضة للنيل من المملكة وشعبها.

وأضاف أن ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة؛ بما تَتضمنه من قيم ومبادئ؛ حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملًا مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، ونحن نستهلّ هذه المناسبة باستذكار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكًا على هذه البلاد، وراعيًا لمصالح شعبه وأمنه واستقراره، ومحافظًا على حدود وطنه ومؤتمنًا على مقدسات ديننا الحنيف، ومحاربًا للفساد، وللظلم بشتى أشكاله وأنواعه، وواضعًا المملكة في مصافّ الأمم المتحضرة، في موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية ذكرى البيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العقيلي": ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء والإنجازات
سبق

أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية، إبراهيم العقيلي أن ذكرى البيعة تأتي هذا العام بعد خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه؛ إذ حفلت هذه السنوات بنقلة نوعية نَقَلت بلادنا بكل ثقة واقتدار إلى مصافّ كبرى دول العالم.

ورفع "العقيلي" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم؛ مشيرًا إلى أن السنوات الماضية حملت في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما، تَكَسّرت على أعتابهما كل المحاولات المغرضة للنيل من المملكة وشعبها.

وأضاف أن ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة؛ بما تَتضمنه من قيم ومبادئ؛ حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملًا مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، ونحن نستهلّ هذه المناسبة باستذكار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكًا على هذه البلاد، وراعيًا لمصالح شعبه وأمنه واستقراره، ومحافظًا على حدود وطنه ومؤتمنًا على مقدسات ديننا الحنيف، ومحاربًا للفساد، وللظلم بشتى أشكاله وأنواعه، وواضعًا المملكة في مصافّ الأمم المتحضرة، في موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:46 AM

"العقيلي": ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء والإنجازات

قال: نعيش نقلة نوعية بكل ثقة واقتدار إلى مصافّ كبرى دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية، إبراهيم العقيلي أن ذكرى البيعة تأتي هذا العام بعد خمس سنوات من التقدم والرقي والإنجازات الضخمة التي مرت على بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه؛ إذ حفلت هذه السنوات بنقلة نوعية نَقَلت بلادنا بكل ثقة واقتدار إلى مصافّ كبرى دول العالم.

ورفع "العقيلي" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم؛ مشيرًا إلى أن السنوات الماضية حملت في طياتها ارتباطًا وثيقًا بين شعب وقائده وتلاحمًا كبيرًا بينهما، تَكَسّرت على أعتابهما كل المحاولات المغرضة للنيل من المملكة وشعبها.

وأضاف أن ذكرى البيعة الخامسة تعمّق مبادئ الانتماء والولاء لهذه البلاد المباركة ولحكومتها الرشيدة؛ بما تَتضمنه من قيم ومبادئ؛ حتى أصبحت تلك الذكرى مفخرة أمام شعوب العالم، وعملًا مباركًا نطبقه ونجدد العهد به كل عام، ونحن نستهلّ هذه المناسبة باستذكار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكًا على هذه البلاد، وراعيًا لمصالح شعبه وأمنه واستقراره، ومحافظًا على حدود وطنه ومؤتمنًا على مقدسات ديننا الحنيف، ومحاربًا للفساد، وللظلم بشتى أشكاله وأنواعه، وواضعًا المملكة في مصافّ الأمم المتحضرة، في موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

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