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شاهد.. إزالة تعديات عشوائية بحي النوريّة ووادي جليل بمكة

"المالكي": لا تهاون في أداء الواجب

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، من إزالة تعديات وإحداثات بنطاق البلدية.

وضبطت اللجنة عدداً من المخالفين أثناء تسويرهم أراضٍ وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر المالكي، إن الإزالة شملت تعديات على أراض متفرقة بمنطقة (النوريّة)، حيث جرت إزالة ستة أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية خمسة آلاف م2، إزالة كلية.

وفي سياقٍ آخر متصل، وضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة، أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية، عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، إزالة كلية.

وأكد رئيس بلدية العمرة الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

وقال إن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إزالة تعديات عشوائية بحي النوريّة ووادي جليل بمكة
سبق

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، من إزالة تعديات وإحداثات بنطاق البلدية.

وضبطت اللجنة عدداً من المخالفين أثناء تسويرهم أراضٍ وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر المالكي، إن الإزالة شملت تعديات على أراض متفرقة بمنطقة (النوريّة)، حيث جرت إزالة ستة أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية خمسة آلاف م2، إزالة كلية.

وفي سياقٍ آخر متصل، وضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة، أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية، عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، إزالة كلية.

وأكد رئيس بلدية العمرة الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

وقال إن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
05:27 PM

شاهد.. إزالة تعديات عشوائية بحي النوريّة ووادي جليل بمكة

"المالكي": لا تهاون في أداء الواجب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,384

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، من إزالة تعديات وإحداثات بنطاق البلدية.

وضبطت اللجنة عدداً من المخالفين أثناء تسويرهم أراضٍ وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر المالكي، إن الإزالة شملت تعديات على أراض متفرقة بمنطقة (النوريّة)، حيث جرت إزالة ستة أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية خمسة آلاف م2، إزالة كلية.

وفي سياقٍ آخر متصل، وضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة، أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية، عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، إزالة كلية.

وأكد رئيس بلدية العمرة الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

وقال إن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، لافتاً إلى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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