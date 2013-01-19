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الهلال يستغني عن خدمات فلاتة ويسعى للتعاقد مع مهاجم  أجنبي

قدم له الشكر والتقدير وسط أنباء عن عودته  لناديه السابق الوحدة

استغنت إدارة نادي الهلال عن خدمات مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي اللاعب مختار فلاتة، والذي لم تكتب لتجربته النجاح مع الفريق.
وقدمت الإدارة الهلالية الشكر والتقدير لفلاتة على جهوده خلال الفترة التي مثل خلالها النادي.
الجدير بالذكر أن أنباءً سرت عن عودة فلاتة لناديه السابق الوحدة.
يذكر أن الهلال يسعى لاستقطاب مهاجم أجنبي (خلال فترة الميركاتو الشتوي) بدلاً عن فلاتة ليشكل ثنائيًا في خط المقدمة مع الفرنسي "قوميز"، والأخير يتزعم قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ12 هدفًا .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستغني عن خدمات فلاتة ويسعى للتعاقد مع مهاجم  أجنبي
سبق

استغنت إدارة نادي الهلال عن خدمات مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي اللاعب مختار فلاتة، والذي لم تكتب لتجربته النجاح مع الفريق.
وقدمت الإدارة الهلالية الشكر والتقدير لفلاتة على جهوده خلال الفترة التي مثل خلالها النادي.
الجدير بالذكر أن أنباءً سرت عن عودة فلاتة لناديه السابق الوحدة.
يذكر أن الهلال يسعى لاستقطاب مهاجم أجنبي (خلال فترة الميركاتو الشتوي) بدلاً عن فلاتة ليشكل ثنائيًا في خط المقدمة مع الفرنسي "قوميز"، والأخير يتزعم قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ12 هدفًا .

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
02:22 PM

الهلال يستغني عن خدمات فلاتة ويسعى للتعاقد مع مهاجم  أجنبي

قدم له الشكر والتقدير وسط أنباء عن عودته  لناديه السابق الوحدة

A A A
أحمد سرور - الرياض
15
12,527

استغنت إدارة نادي الهلال عن خدمات مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي اللاعب مختار فلاتة، والذي لم تكتب لتجربته النجاح مع الفريق.
وقدمت الإدارة الهلالية الشكر والتقدير لفلاتة على جهوده خلال الفترة التي مثل خلالها النادي.
الجدير بالذكر أن أنباءً سرت عن عودة فلاتة لناديه السابق الوحدة.
يذكر أن الهلال يسعى لاستقطاب مهاجم أجنبي (خلال فترة الميركاتو الشتوي) بدلاً عن فلاتة ليشكل ثنائيًا في خط المقدمة مع الفرنسي "قوميز"، والأخير يتزعم قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ12 هدفًا .

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