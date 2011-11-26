ينبع.. تدخّل طبي ينقذ مريضة من "كيس ضخم على المبيض"

وزنه 3 كجم وطوله 30 سم.. والقصة بين آلام شديدة وتماثل للشفاء

أسهم فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، في إنهاء معاناة مريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة حرجة؛ حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن منذ 3 أيام مع قيء مستمر وارتفاع في درجة الحرارة.

وتَبَيّن بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة، وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن؛ حيث تم على الفور إجراء عملية لاستئصال الكيس الذي يقدر وزنه بنحو (3) كجم وبطول يصل إلى (30) سم وعرض (18) سم. وبحمد الله تماثلت المريضة للشفاء وتتمتع بصحة جيدة.