"العتيبي" يدعم الثقبة بـ"التونسي العمدوني" والسعوديين القحطاني والشيخ

وقع رئيس نادي الثقبة خالد الصباح عقود اللاعب التونسي أسامة العمدوني واللاعبين السعوديين عبدالرحمن القحطاني ومهند الشيخ بحضور العضو الذهبي الداعم الشيخ سعد بن صليب العتيبي الذي تكفل بقيمة التعاقد مع اللاعبين.

وقدم رئيس نادي الثقبة خالد الصباح شكره وتقديره للعضو الذهبي الداعم " سعد بن صايب العتيبي" على دعمه المستمر لنادي الثقبة وتكفله بقيمة التعاقدات مع اللاعبين وتكفله بالجهاز الفني والإداري ومساهمته التي امتدت لأكثر من 10 سنوات في تحقيق النادي للعديد من الإنجازات والمستويات المتميزة.