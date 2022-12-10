كأس العالم للأندية: "الجزيرة" يقصي "أوراوا" .. و"الوداد" يودع على يد "باتشوكا"

انتزع فريق الجزيرة الإماراتي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية 2017م بالإمارات بعد أن حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا بهدف نظيف في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في أبو ظبي ضمن دور ربع النهائي للمسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم علي مبخوت في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وضرب الجزيرة موعدًا في نصف النهائي مع فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وبذلك أصبح الجزيرة أول فريق إماراتي يتأهل لنصف نهائي المونديال.

وفي المباراة الثانية، تأهل فريق باتشوكا المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2017 بعدما حقق الفوز على الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي ضمن دور ربع نهائي المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد في الوقت الإضافي من الشوط الثاني عن طريق اللاعب فيكتور جوزمان الذي وضع الكرة برأسية في الشباك بالدقيقة 112.

وضرب باتشوكا المكسيكي موعدًا في المربع الذهبي مع جريميو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة بينما يلتقي الوداد في مباراة تحديد المركز الخامس مع أوراوا ريد دياموندز الياباني.