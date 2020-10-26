وكالة شؤون المسجد النبوي تضاعف جهودها في تقديم سقيا زمزم للزوار والمصلين

بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي، بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف .

يأتي ذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث يتم يومياً توزيع أكثر من ٢٧ ألف عبوة ماء زمزم داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، بالإضافة إلى ثمانية آلاف حافظة ماء زمزم ما بين مبرد وغير مبرد على جميع الممرات داخل المسجد النبوي والمصليات في السطح والساحات مع وجود التباعد بينها، كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي وفتح كافة نوافير الشرب في جميع المرافق .

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بدعم مستمر، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين .