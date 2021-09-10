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بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.

وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.

ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر
سبق

انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.

وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.

ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:12 PM

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.

وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.

ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.

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