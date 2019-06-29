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لماذا يحرص "ترامب" على مدح ولي العهد في كل لقاء؟

وصف أداءه بالمذهل وعمله بالثورة بطريقة إيجابية جداً

كلما التقاه مدحه، وأكد جوهرية دور بلاده وأهميتها في المنطقة والعالم، هكذا يكون حال دونالد ترامب كلما التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالأمير والمملكة يحظيان باحترام وتقدير كبير من الرئيس الأمريكي.

ففي لقائهما على هامش قمة "العشرين"، قال "ترامب" بحضور الصحفيين: إن "ولي العهد صديق لي"، وفي لقائهما قبل عام ونصف تقريباً أثناء زيارة ولي العهد للولايات المتحدة شدد "ترامب" على العلاقات القوية التي تجمعه بالأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "هي الآن أقوى من أي وقت مضى.. نحن نفهم بعضنا، إن صداقتنا فعلاً قوية وعظيمة".

ولكن لماذا يحرص "ترامب" على ذلك في كل لقاء بولي العهد؟ الإجابة يكشفها الرئيس الأمريكي بنفسه بقوله أثناء الاجتماع: "يشرفني الجلوس مع الرجل الذي فعل الكثير خلال الخمس سنوات الماضية في الانفتاح، لقد رأيت ما يحدث، إنه ثورة بطريقة إيجابية جداً، وأردت أن أشكرك نيابة عن الكثيرين، لقد قمت بعمل مذهل".

مضيفاً: "هناك جهد هائل قامت به القيادة السعودية في الحرب على الإرهاب، نحن نقدّر ذلك بشدة، والعالم كله ممتنّ لكم".

وفي موضع آخر أثناء حديثه عن الاجتماع مع الرئيس الصيني، قال "ترامب": "لدينا صداقة جيدة جداً كالتي تجمعني بولي العهد، فهذا أمر في غاية الأهمية، فالعلاقات مع الدول مثل السعودية والصين وحتى كوريا الشمالية مهمة جداً، وإلا بدونها ستنتهي الأمور إلى حروب وأمور سيئة جداً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا يحرص "ترامب" على مدح ولي العهد في كل لقاء؟
سبق

كلما التقاه مدحه، وأكد جوهرية دور بلاده وأهميتها في المنطقة والعالم، هكذا يكون حال دونالد ترامب كلما التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالأمير والمملكة يحظيان باحترام وتقدير كبير من الرئيس الأمريكي.

ففي لقائهما على هامش قمة "العشرين"، قال "ترامب" بحضور الصحفيين: إن "ولي العهد صديق لي"، وفي لقائهما قبل عام ونصف تقريباً أثناء زيارة ولي العهد للولايات المتحدة شدد "ترامب" على العلاقات القوية التي تجمعه بالأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "هي الآن أقوى من أي وقت مضى.. نحن نفهم بعضنا، إن صداقتنا فعلاً قوية وعظيمة".

ولكن لماذا يحرص "ترامب" على ذلك في كل لقاء بولي العهد؟ الإجابة يكشفها الرئيس الأمريكي بنفسه بقوله أثناء الاجتماع: "يشرفني الجلوس مع الرجل الذي فعل الكثير خلال الخمس سنوات الماضية في الانفتاح، لقد رأيت ما يحدث، إنه ثورة بطريقة إيجابية جداً، وأردت أن أشكرك نيابة عن الكثيرين، لقد قمت بعمل مذهل".

مضيفاً: "هناك جهد هائل قامت به القيادة السعودية في الحرب على الإرهاب، نحن نقدّر ذلك بشدة، والعالم كله ممتنّ لكم".

وفي موضع آخر أثناء حديثه عن الاجتماع مع الرئيس الصيني، قال "ترامب": "لدينا صداقة جيدة جداً كالتي تجمعني بولي العهد، فهذا أمر في غاية الأهمية، فالعلاقات مع الدول مثل السعودية والصين وحتى كوريا الشمالية مهمة جداً، وإلا بدونها ستنتهي الأمور إلى حروب وأمور سيئة جداً".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:34 PM

لماذا يحرص "ترامب" على مدح ولي العهد في كل لقاء؟

وصف أداءه بالمذهل وعمله بالثورة بطريقة إيجابية جداً

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
15,279

كلما التقاه مدحه، وأكد جوهرية دور بلاده وأهميتها في المنطقة والعالم، هكذا يكون حال دونالد ترامب كلما التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالأمير والمملكة يحظيان باحترام وتقدير كبير من الرئيس الأمريكي.

ففي لقائهما على هامش قمة "العشرين"، قال "ترامب" بحضور الصحفيين: إن "ولي العهد صديق لي"، وفي لقائهما قبل عام ونصف تقريباً أثناء زيارة ولي العهد للولايات المتحدة شدد "ترامب" على العلاقات القوية التي تجمعه بالأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "هي الآن أقوى من أي وقت مضى.. نحن نفهم بعضنا، إن صداقتنا فعلاً قوية وعظيمة".

ولكن لماذا يحرص "ترامب" على ذلك في كل لقاء بولي العهد؟ الإجابة يكشفها الرئيس الأمريكي بنفسه بقوله أثناء الاجتماع: "يشرفني الجلوس مع الرجل الذي فعل الكثير خلال الخمس سنوات الماضية في الانفتاح، لقد رأيت ما يحدث، إنه ثورة بطريقة إيجابية جداً، وأردت أن أشكرك نيابة عن الكثيرين، لقد قمت بعمل مذهل".

مضيفاً: "هناك جهد هائل قامت به القيادة السعودية في الحرب على الإرهاب، نحن نقدّر ذلك بشدة، والعالم كله ممتنّ لكم".

وفي موضع آخر أثناء حديثه عن الاجتماع مع الرئيس الصيني، قال "ترامب": "لدينا صداقة جيدة جداً كالتي تجمعني بولي العهد، فهذا أمر في غاية الأهمية، فالعلاقات مع الدول مثل السعودية والصين وحتى كوريا الشمالية مهمة جداً، وإلا بدونها ستنتهي الأمور إلى حروب وأمور سيئة جداً".

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