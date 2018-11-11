الشريان: نتقدم بثبات نحو الوصول للريادة التي تستحقها المملكة

عن حملة "غصب" هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصل على الجائزة الكبرى

فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة بقناة sbc السعودية بأعلى جائزة إعلانية عن فئة الترفيه والرياضة على مستوى الشرق الأوسط ضمن جائزة "إيفي" Effie awards)) العالمية، عن حملتها التشويقية والترويجية التي واكبت انطلاق بث القناة قبيل رمضان الماضي وذلك بالتعاون مع وكالة (XELEMENT).

وكانت القناة قد أطلقت حملتها على مرحلتين؛ مرحلة التشويق الـ(Teaser)، واعتمدت فيها على كلمة "غصب"، التي غطت شوارع المملكة وعدد من دول الخليج. أما المرحلة الثانية فكانت الـ(Revealer)، أو الإعلانات الكاشفة، والتي جاءت تحت شعار "غصب تحبها"، وهي الحملات التي لاقت رواجاً وقبولاً شعبياً كبيراً.

وتعد جائزة "إيفي" من أبرز الجوائز في مجال الإعلان على مستوى المنطقة، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الحملات الإعلانية المميزة التي تلفت أنظار الناس داخل الدولة الواحدة وبين المناطق المختلفة وعلى الصعيد العالمي.

ومن جانبه هنأ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان فريق عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون القائمين على الحملة على نيل تلك الجائزة المهمة، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق التميز الذي حظت به القناة منذ نشأتها. حيث تمكنت تلك القناة الوليدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أن تنال أعلى نسب المشاهدات التلفزيونية في المملكة خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان الماضي، وذلك بحسب الاستفتاء الذي قامت به شركات الأبحاث التسويقية المعتمدة.

وأضاف الشريان أن ما يثير الإعجاب والفخر هنا أيضاً، أن الحملة تم العمل فيها عن طريق شباب سعودي لديه القدرة على التميز والإبداع. مؤكداً حرص هيئة الإذاعة والتلفزيون على دعم أبناء الوطن في كل المجالات، لثقتنا بأن ذلك هو ما يمنحنا هذا التميز.

وختم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون حديثه مؤكداً: إن القناة منذ انطلاقتها وضعت هدفاً رئيساً أن تقدم كل ما هو جديد ليواكب التطور والحراك الذي تشهده المملكة، سواء بما تقدمه من برامج ومحتوى إعلامي جدير بالتميز، أو ما تقدمه من ترفيه من خلال المسلسلات والأعمال الجذابة. كما نحرص دائماً على قياس آراء المشاهدين وميولهم عبر إجراء الدراسات والبحوث لقياس الرأي وفق أسس علمية، من أجل أن نتقدم بثبات نحو الوصول للريادة والمكانة التي تستحقها الوسائل السعودية التي تمثل المملكة العربية السعودية، ليواكب آخر ما توصلت له صناعة الإعلام في العالم.

