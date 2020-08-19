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التعادل يحسم مواجهة "الفتح" و "الاتفاق"

في افتتاح الجولة 26 من الدوري

انتهت المباراة التي جمعت الفتح بنظيره الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم.

وتصعب وضع الفريق الفتحاوي عقب التعادل مع نظيره الاتفاق في مباراة الجولة رقم 26 من الدوري السعودي للمحترفين .

الاتفاق كان هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق لاعبيه سليمان دوكارا قبل ان يتعادل الفتحاويون في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ماتياس.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاقيين عند النقطة 36، وكذلك يرتفع رصيد الفتحاويين عند النقطة 26 .

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل يحسم مواجهة "الفتح" و "الاتفاق"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الفتح بنظيره الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم.

وتصعب وضع الفريق الفتحاوي عقب التعادل مع نظيره الاتفاق في مباراة الجولة رقم 26 من الدوري السعودي للمحترفين .

الاتفاق كان هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق لاعبيه سليمان دوكارا قبل ان يتعادل الفتحاويون في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ماتياس.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاقيين عند النقطة 36، وكذلك يرتفع رصيد الفتحاويين عند النقطة 26 .

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:06 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:31 AM

التعادل يحسم مواجهة "الفتح" و "الاتفاق"

في افتتاح الجولة 26 من الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,332

انتهت المباراة التي جمعت الفتح بنظيره الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم.

وتصعب وضع الفريق الفتحاوي عقب التعادل مع نظيره الاتفاق في مباراة الجولة رقم 26 من الدوري السعودي للمحترفين .

الاتفاق كان هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 8 من عمر المباراة عن طريق لاعبيه سليمان دوكارا قبل ان يتعادل الفتحاويون في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ماتياس.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاقيين عند النقطة 36، وكذلك يرتفع رصيد الفتحاويين عند النقطة 26 .

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