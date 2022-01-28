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خادم الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم

قدّما شكرهما وتقديرهما للملك والأمير محمد بن سلمان على لفتتهما الكريمة

‏بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن "هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان ووكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لسمو ولي العهد، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن القيادة الرشيدة تقف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم وتتلمس احتياجاتهم بعطائها دائماً.

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خادم الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم
سبق

‏بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن "هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان ووكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لسمو ولي العهد، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن القيادة الرشيدة تقف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم وتتلمس احتياجاتهم بعطائها دائماً.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
06:54 PM

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم

قدّما شكرهما وتقديرهما للملك والأمير محمد بن سلمان على لفتتهما الكريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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‏بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال الملك المفدى: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن "هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان ووكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان وإخوانهم، في وفاة والدتهم رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: "إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم محافظ القطيف ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات شكرهما وتقديرهما لسمو ولي العهد، على تقديمه واجب العزاء، وأكدا أن القيادة الرشيدة تقف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم وتتلمس احتياجاتهم بعطائها دائماً.

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