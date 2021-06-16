"سدايا" تشارك في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

الهيئة السعودية للبيانات تدعم جميع الفائزين في التحدي

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي تجمع فرقًا تمثل طلاب وطالبات الجامعات السعودية، إلى جانب مختصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، ويتخللها طرح للتحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات.

وتأتي شراكة "سدايا" لهذه الفعاليات بهدف تعزيز البيئة التنافسية للمُبدعِين من شباب وشابات منطقة مكة المكرمة والمهتمين بالعالم الرقمي؛ بما يُسهم في تمكّين منظومة التحول الرقمي في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، كما ينسجم ذلك الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة مع العديد من المبادرات والمنجزات الوطنية، التي ينعكس واقعها في عددٍ من التطبيقات النوعية والفريدة والمعززة لمفهوم التحول الرقمي في مجالاتٍ مختلفة.

وقال مدير مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي لسدايا الدكتور عصام الوقيت، أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية الختامية المُقامة لمناقشة الفرص الممكنة في رقمنة الخدمات في المجالات الثلاثة: مجال الحج والعمرة، ومجال السياحة والترفيه، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات: "إنّ لإنجازات "سدايا" بالغ الأثر في نجاح مواسم الحج"؛ متناولاً الدور التقني المهم الذي تلعبه "سدايا" والجهود العظيمة التي تستمر بتقديمها لتطوير القدرات الرقمية نحو تنمية مستدامة.

وأوضحَ أنّ مشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالجانب التقني في مواسم الحج الأخيرة جاءت مركزية، مُمثلةً في اللّجنة التقنية الإشرافية على موسم الحج بالشراكة مع وزارة الداخلية وقطاعاتها ذات العلاقة سنوياً، مفيداً بأن "سدايا" ترأست اللجنة التقنية المشتركة مع جميع قطاعات وزارة الداخلية خلال موسم الحج، وتعددت الإنجازات على مستويات مختلفة، فخرنا ببلوغها خلال فترة وجيزة.

وذكر أنّ جهود "سدايا" خلال موسم الحج أسهمت في تعزيز تجربة زائري بيت الله الحرام بنظام رقمي مطور رفع مستوى التميز والجودة، وحقق المبتغى بالنفع العام للمجتمع السعودي والأمة الإسلامية، وتخطت "سدايا" هدف تسهيل وتيسير الإجراءات النظامية للحج إلى السرعة المتفانية في إنجازها، كما رفعت مساهمتها مستوى الجاهزية لمنسوبي القطاعات الأمنية عبر إشرافها على مستوى أعمال التدريب والصلاحيات، إضافةً إلى تكفلها بتطويع التقنية؛ لتجهيز منافذ الحج ومواقع الفرز والضبط الأمني بما يضمن استمرارية عمل أنظمتها، وسخرت مراكز فرعية حاصلة على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة للمواصفات القياسية الدولية؛ لمساندة أعمال الحج خلال الموسم وفق إطار نظام إدارة الجودة، عازياً جميع نجاحات "سدايا" إلى منسوبيها روّاد التقنية الحديثة من أبناء وبنات الوطن.

وشارك الرئيس التنفيذي لأكاديمية "سدايا" المهندس سعد بن محمد القرني في الجلسة الحوارية الخاصة ببناء القدرات الرقمية والكفاءات التي يزخر بها الوطن، متناولاً جهود "سدايا" في دعم أهل الإبداع الذين يُسهمون في تحقيق التنمية، لبناء الكوادر الوطنية وتنميتها وتوجيهها للناشئة تمهيداً إلى توسيع مناهل التعليم للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما يتبع ذلك إطلاق مبادرات وبرامج ومعسكرات تدريبية مُكثفة في الأكاديمية بهدفِ تنمية القدرات الوطنية بما يُحقق تنمية الاقتصاد الوطني؛ الذي يأتي تحقيقه انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت "سدايا" عن تبني ودعم جميع الفائزين في تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وذلك في إطار دعم مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لدعم الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى المشاركة في كل ما يُسهم ويُعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية، وتحسين جودة الحياة على جميع المستويات للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء؛ بصفتها الهيئة المعنية بالجانب التقني وتنمية مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لهما.